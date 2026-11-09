Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este miércoles 11 de noviembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
📍Colón
• Barriada Juan Demóstenes Arosemena (Sector La Y), corregimiento de San Juan, distrito de Colón
📍Panamá Oeste
• Cancha de Veracruz, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraijan
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Tolé, corregimiento Tolé cabecera
📍Bocas del Toro
• Puerto de la comunidad de Súrsuba, en Cochigró, distrito de Changuinola
📍Darién
• Cuadro de softball de Sansón, en Metetí, distrito de Pinogana
📍Los Santos
• A un costado de la iglesia de Macaracas cabecera, distrito de Macaracas
📍Coclé
• Comunidad de Las Marías, en Río Indio, distrito de Penonomé
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de El Paredón, distrito de Ñürüm
📍Veraguas
• Junta Comunal de Los Milagros, distrito de La Mesa
📍Panamá Este
• Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá
• Chichina Arriba (Torín), corregimiento de Santa Cruz de Chinina, en Chepo