Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 11 de noviembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE

📍Colón

• Barriada Juan Demóstenes Arosemena (Sector La Y), corregimiento de San Juan, distrito de Colón

📍Panamá Oeste

• Cancha de Veracruz, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraijan

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Tolé, corregimiento Tolé cabecera

📍Bocas del Toro

• Puerto de la comunidad de Súrsuba, en Cochigró, distrito de Changuinola

📍Darién

• Cuadro de softball de Sansón, en Metetí, distrito de Pinogana

📍Los Santos

• A un costado de la iglesia de Macaracas cabecera, distrito de Macaracas

📍Coclé

• Comunidad de Las Marías, en Río Indio, distrito de Penonomé

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de El Paredón, distrito de Ñürüm

📍Veraguas

• Junta Comunal de Los Milagros, distrito de La Mesa

📍Panamá Este

• Gimnasio Laureano Sánchez, corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá

• Chichina Arriba (Torín), corregimiento de Santa Cruz de Chinina, en Chepo