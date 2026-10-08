Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este viernes 9 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

VIERNES 9 DE OCTUBRE

📍Veraguas

• Chumical, en Unión del Norte, distrito de Montijo

• Casa Comunal de Lola-Garnadera, distrito de Las Palmas

📍Panamá Oeste

• Parque de San Carlos, en San Carlos cabecera

📍Darién

• CEBG Bilingüe Portuchada, en Meteti, distrito de Pinogana

📍Panamá Este

• Cuadro Deportivo de Cabuyita, en la 24 de diciembre, distrito de Panama

📍Chiriquí

• Cancha El Retorno de David Sur, distrito de David

📍Herrera

• Centro de Salud de La Arena, distrito de Chitré

📍Los Santos

• Parque de Pedasi, en el distrito de Pedasi

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Alto Caballero, distrito de Müna

• Comunidad de Kankintú, distrito de Kankintú