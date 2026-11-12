Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este viernes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este viernes 13 de noviembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
📍Veraguas
• Cancha techada de La Peña, distrito de Santiago
• Casa Comunal de Calidonia, distrito de Sona
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Salto Dupi, distrito de Mironó
• Pueblo Mesa, en el distrito de Jirondai
📍Los Santos
• Parque de Pedasí cabecera, distrito de Pedasí
📍Bocas del Toro
• Parque del corregimiento de Las Tablas, en el distrito de Changuinola
📍Coclé
• Las Palmas de Riecito, distrito de Penonomé
📍Herrera
• Casa Comunal de Llano Hato, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú
📍Panamá Este
• La Placita de Chinina, en el distrito de Chepo
• Cuadro Deportivo de Las Paredes, corregimiento de 24 diciembre, distrito de Panamá