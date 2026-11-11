Agroferias del IMA llegarán este jueves a distintas provincias y comarcas del país
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 12 de noviembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
📍Colón
• Comunidad de Santa Fe, en El Guabo, distrito de Chagres
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Santa Lucía, distrito de Remedios
📍Los Santos
• Frente a la cancha comunal de Tonosí cabecera, en el distrito de Tonosí
📍Panamá Este
• Ipetí y Piriatí Emberá, en Tortí, distrito de Chepo
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Cerro Algodón, en Dikerí, distrito de Muná
📍Veraguas
• Parque Principal de San Francisco cabecera, distrito de San Francisco
• Casa Comunal de El Higo, distrito de La Mesa
📍Panamá
CEBG Los Andes, en Omar Torrijos, distrito de San Miguelito
📍Coclé
Cancha techada de Jagüito, en Pueblos Unidos, distrito de Aguadulce
📍Herrera
• Cancha Comunal de Los Canelos, distrito de Santa Maria