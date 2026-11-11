Agroferias del IMA llegarán este jueves a distintas provincias y comarcas del país

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 12 de noviembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

📍Colón

• Comunidad de Santa Fe, en El Guabo, distrito de Chagres

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Santa Lucía, distrito de Remedios

📍Los Santos

• Frente a la cancha comunal de Tonosí cabecera, en el distrito de Tonosí

📍Panamá Este

• Ipetí y Piriatí Emberá, en Tortí, distrito de Chepo

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Cerro Algodón, en Dikerí, distrito de Muná

📍Veraguas

• Parque Principal de San Francisco cabecera, distrito de San Francisco

• Casa Comunal de El Higo, distrito de La Mesa

📍Panamá

CEBG Los Andes, en Omar Torrijos, distrito de San Miguelito

📍Coclé

Cancha techada de Jagüito, en Pueblos Unidos, distrito de Aguadulce

📍Herrera

• Cancha Comunal de Los Canelos, distrito de Santa Maria