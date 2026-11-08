Asaltan a billetero en Tumba Muerto: víctima fue herida durante forcejeo y el delincuente fue aprehendido

El sospechoso quedó a disposición de las autoridades, mientras que el billetero fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Un billetero resultó herido con arma blanca durante un robo registrado al mediodía de este domingo en el sector de Los Ángeles, en Betania, próximo a la vía Ricardo J. Alfaro. El responsable fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe policial, la víctima se encontraba vendiendo billetes de lotería para el sorteo dominical cuando fue sorprendida por un hombre de aproximadamente 25 años, quien intentó despojarla de sus pertenencias. El sospechoso se apoderó de una mochila que contenía billetes de lotería y dinero en efectivo. Durante el incidente se produjo un forcejeo entre ambos, en el que el vendedor resultó herido con un arma blanca.

Unidades Lince de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje en el área detectaron la situación e intervinieron, logrando la aprehensión del presunto agresor. El billetero intentó resistirse al robo y es cuando el malhechor lo hiere con el arma punzocortante.

El sospechoso quedó a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones, mientras que el vendedor fue trasladado a un centro médico para recibir atención por las lesiones sufridas durante el asalto.

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, la víctima se encuentra estable.