¡Respiro al bolsillo! Bajan los precios de la gasolina y el diésel en Panamá desde este 13 de noviembre

La gasolina de 95 octanos bajará $0.093 por litro, la de 91 octanos disminuirá $0.087 y el diésel bajo en azufre tendrá una reducción de $0.103. Las nuevas tarifas regirán hasta el 27 de noviembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los precios de la gasolina y el diésel bajo en azufre registrarán reducciones en Panamá a partir de este viernes 13 de noviembre, según los nuevos valores máximos de venta al público establecidos por la Secretaría Nacional de Energía.

La medida quedó establecida mediante la Resolución N.º MIPRE-2026-0044821, publicada en la Gaceta Oficial Digital del miércoles 11 de noviembre. Las nuevas tarifas estarán vigentes desde las 6:00 a. m. del 13 de noviembre hasta las 5:59 a. m. del viernes 27 de noviembre de 2026.

En la ciudad de Panamá, el litro de gasolina de 95 octanos pasará de $1.32 a $1.23, una reducción de $0.093. La gasolina de 91 octanos disminuirá de $1.189 a $1.102, es decir, $0.087 menos por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre bajará de $1.537 a $1.434 por litro, lo que representa una disminución de $0.103.

De esta manera, los tres combustibles tendrán precios inferiores a los del periodo anterior, cuando la gasolina de 95 y 91 octanos registró reducciones, pero el diésel presentó un incremento.