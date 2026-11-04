Banda Republicana: 159 años acompañando la historia de Panamá con su música

En los actos del Día de los Símbolos Patrios, la agrupación recibió el reconocimiento del presidente José Raúl Mulino por su aporte a la cultura y al sentimiento nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/A un costado de las autoridades, en el Palacio de las Garzas, la Banda Republicana volvió a ocupar su lugar en una ceremonia patria. Este 4 de noviembre, entre la izada de la bandera y la entonación del himno nacional, su presencia recordó una historia musical que comenzó antes del nacimiento de la República.

La agrupación, fundada en 1867, cumple 159 años de existencia. Su trayectoria ha acompañado acontecimientos de la vida nacional y celebraciones en las que distintas generaciones de panameños se han reunido para rendir homenaje al país.

Esta vez, durante los actos del Día de los Símbolos Patrios, también hubo un espacio para reconocer a quienes, con sus instrumentos, forman parte de esas ceremonias.

La felicitación por su aniversario dio paso a un llamado al aplauso. Frente al Palacio de las Garzas, los músicos compartieron la jornada con el presidente José Raúl Mulino, la primera dama, ministros y viceministros, antes del paso de las delegaciones estudiantiles por la ruta del Casco Antiguo.

Una historia que precede a la República

Cuando nació la agrupación, Panamá todavía no se había separado de Colombia. Con el surgimiento de la República adoptó el nombre con el que hoy se le conoce: Banda Republicana.

La Banda Republicana cumplió 159 años de fundación el pasado 1 de noviembre. Según su reseña histórica oficial, fue creada mediante el Decreto n.º 84 del 1 de noviembre de 1867 con el nombre de Banda de Música de la Guardia del Estado Soberano, cuando Panamá aún estaba unida a Colombia. En noviembre de 1903, tras la separación, adoptó el nombre de Banda Republicana bajo la dirección del maestro Santos Jorge. Por eso, la historia de la agrupación precede en 36 años al nacimiento de la República.

El Ministerio de Gobierno reconoce a la Banda Republicana como parte esencial del patrimonio histórico y cultural de Panamá, por su trayectoria y su presencia en ceremonias oficiales, actos cívicos y conmemoraciones patrias.

Desde entonces, su música ha formado parte de los actos con los que el país conmemora su historia. Su presencia enlaza las ceremonias de hoy con una tradición que ha pasado de una generación a otra.

Mulino destacó ese aporte al felicitar a la agrupación durante sus declaraciones a los medios. La describió como “un orgullo nacional” y “un transmisor de cultura y de nacionalismo en música para todo nuestro pueblo”.

Un reconocimiento que también salió de la banda

Los homenajes de la mañana no fueron únicamente para los músicos. Durante la ceremonia, el director de la Banda Republicana, Dimas Rodríguez, entregó un reconocimiento a la primera dama por su labor al frente de su agenda social.

Después hubo saludos y fotografías. El presidente se acercó a los integrantes de la agrupación y compartió con ellos antes de continuar la programación de la jornada.

En la ruta del Casco Antiguo se esperaba la participación de más de 26 delegaciones estudiantiles. Para muchos de esos jóvenes, el desfile representaba el resultado de meses de preparación; para la Banda Republicana, era una nueva jornada dentro de una historia de 159 años al servicio de la música.

Así, entre los honores a la bandera y los preparativos del desfile, la agrupación volvió a acompañar al país. Su lugar en los actos de este 4 de noviembre fue también el de una tradición que sigue sonando.