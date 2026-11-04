Bomberos de Chitré rinden homenaje a los símbolos patrios este 4 de noviembre

Durante la actividad se realizó la izada del pabellón nacional, un honor que estuvo a cargo de una de las unidades de la institución, como parte del reconocimiento a quienes sirven desde las filas del Cuerpo de Bomberos.

Chitré, Herrera/El Cuerpo de Bomberos de Chitré, en la provincia de Herrera, se sumó este miércoles 4 de noviembre a las celebraciones del mes de la patria con un acto protocolar en honor a los símbolos patrios: la bandera, el himno y el escudo nacional.

Durante la actividad se realizó la izada del pabellón nacional, un honor que estuvo a cargo de una de las unidades de la institución, como parte del reconocimiento a quienes sirven desde las filas del Cuerpo de Bomberos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Herrera, Jean Dealy, explicó que la designación de los miembros que participaron en las actividades del 3 y 4 de noviembre respondió a su vocación de servicio y al trabajo que han desarrollado dentro de la institución.

"En estos dos días, como hemos podido ver, hemos designado miembros de la institución y la decisión de la comandancia para hacerlo está vinculada con la vocación del servicio. Realmente son dos unidades que, evidentemente, su trabajo ha dejado algún grado de cicatriz positivo en las funciones de la institución", expresó Dealy.

Las actividades forman parte de los homenajes que desarrolla el Cuerpo de Bomberos de Chitré durante las fechas patrias, para destacar el valor de los símbolos nacionales y reconocer la labor de sus unidades al servicio de la comunidad.

Con información de Eduardo Javier Vega