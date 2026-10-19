Brigadas de Udelas atienden a cientos de afectados por el sismo en Azuero y Veraguas

Los equipos ofrecieron servicios de medicina general, fisioterapia, trabajo social, psicología y estimulación temprana , con atención dirigida tanto a las necesidades físicas como emocionales de las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) brindó atención médica y apoyo psicosocial a 311 personas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, mediante brigadas que se trasladaron a comunidades de Azuero y Veraguas entre el 13 y el 16 de octubre.

De acuerdo con el Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación y Salud (Ciaes), del total de pacientes atendidos, 169 fueron mujeres, equivalentes al 54.3%, y 142 hombres, que representan el 45.7%.

Las jornadas incluyeron atención en la región de Azuero, el 13 de octubre, donde se atendió a 154 personas; en La Trinchera, el 15 de octubre, con 76 pacientes; y en San Antonio y Las Torres, en Veraguas, el 16 de octubre, donde se brindó asistencia a otras 81 personas.

Los equipos ofrecieron servicios de medicina general, fisioterapia, trabajo social, psicología y estimulación temprana, con atención dirigida tanto a las necesidades físicas como emocionales de las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

El director del Ciaes, Ramiro Campos, explicó que la mayor proporción de mujeres atendidas podría estar relacionada con una mayor disposición a buscar servicios de salud por prevención, en comparación con los hombres.

Por su parte, la rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, destacó el compromiso social de la institución y la participación de estudiantes mediante programas de voluntariado y servicio social para apoyar a las familias afectadas.

La universidad informó que la atención psicológica se mantuvo activa en tres sedes, mientras que los servicios de estimulación temprana estuvieron enfocados especialmente en la población infantil.

Con estas acciones, Udelas busca contribuir a la recuperación física y emocional de las comunidades afectadas por el terremoto en las provincias de la región de Azuero y Veraguas.