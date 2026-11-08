Caja de Seguro Social habilita 35 camas adicionales en el Complejo Hospitalario y detalla el estado de sus instalaciones

Desde el viernes 6 de noviembre, el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid cuenta con 35 camas adicionales. La institución también informó sobre las instalaciones cerradas, las sedes alternas y los servicios que operan con restricciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) habilitó 35 camas adicionales de hospitalización en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, a partir de este viernes 6 de noviembre, con el objetivo de atender a los pacientes que se encuentran a la espera de una cama.

La institución informó que la red de salud se mantiene operativa en el país y que la mayoría de sus instalaciones brinda atención con normalidad. Sin embargo, cuatro mantienen algunas áreas cerradas, mientras que otra presenta condiciones que impiden su ocupación actualmente.

La CSS detalló cuáles instalaciones mantienen restricciones y dónde pueden recibir atención los pacientes:

Instalaciones cerradas y sedes alternas

Policlínica Presidente Remón: Sus pacientes pueden acudir a otras policlínicas de la CSS en la región metropolitana.

Sus pacientes pueden acudir a otras policlínicas de la CSS en la región metropolitana. CAPPS Los Pozos, en Herrera: la atención se brinda en áreas temporales habilitadas fuera del edificio, en el hospital modular y en la cancha municipal de Los Pozos.

la atención se brinda en áreas temporales habilitadas fuera del edificio, en el hospital modular y en la cancha municipal de Los Pozos. ULAPS Tonosí, en Los Santos: el edificio principal continúa en reparación. Los servicios se ofrecen en el hospital modular de la CSS, ubicado junto a la unidad.

el edificio principal continúa en reparación. Los servicios se ofrecen en el hospital modular de la CSS, ubicado junto a la unidad. ULAPS Prof. Carlos Velarde, en San Cristóbal: permanece cerrada por trabajos de reemplazo del techo. Los pacientes deben consultar en su unidad cuál es la sede cercana de la CSS habilitada para recibir atención.

Instalaciones que funcionan con cambios

Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré: los servicios de hospitalización, urgencias, cuidados intensivos y hemodiálisis funcionan con normalidad. Además, comenzaron las reparaciones de los muros de las áreas técnicas, que mantienen el acceso restringido por precaución.

los servicios de hospitalización, urgencias, cuidados intensivos y hemodiálisis funcionan con normalidad. Además, comenzaron las reparaciones de los muros de las áreas técnicas, que mantienen el acceso restringido por precaución. Policlínica Dr. Roberto Ramírez De Diego, en Chitré: Brinda atención en una estructura modular ubicada en sus predios, mientras se realizan adecuaciones en el edificio principal.

Brinda atención en una estructura modular ubicada en sus predios, mientras se realizan adecuaciones en el edificio principal. Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná: urgencias, partos y hemodiálisis operan con normalidad. Mientras avanzan las reparaciones en algunas áreas, la consulta externa atiende en el ala 2 y el servicio de hospitalización continúa en el hospital de campaña.

urgencias, partos y hemodiálisis operan con normalidad. Mientras avanzan las reparaciones en algunas áreas, la consulta externa atiende en el ala 2 y el servicio de hospitalización continúa en el hospital de campaña. Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago: los servicios de urgencias, consulta y hemodiálisis funcionan, aunque algunas áreas de la planta alta permanecen cerradas.

Medidas para prevenir enfermedades

Ante el incremento estacional de las infecciones respiratorias, la CSS recomendó a la población lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, mantener al día el esquema de vacunación y evitar el contacto cercano con personas enfermas.

También aconsejó utilizar mascarilla cuando se presenten síntomas o se pertenezca a un grupo de riesgo. La institución recordó que se debe acudir a urgencias únicamente ante señales como dificultad para respirar o fiebre alta persistente, y mantener los tratamientos para enfermedades crónicas según lo programado.

En cuanto al dengue, la CSS instó a eliminar los criaderos de mosquitos mediante el vaciado frecuente de recipientes que acumulen agua y el adecuado almacenamiento de este recurso. Además, recomendó utilizar repelente, vestir ropa de manga larga durante las horas de mayor actividad del mosquito e instalar mallas o mosquiteros en puertas y ventanas.

Si se presentan síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos o dolor muscular, la población debe acudir a la instalación de salud más cercana y evitar la automedicación, debido a que puede agravar el cuadro en caso de dengue.

Otras recomendaciones para los asegurados

La CSS recordó que los servicios de urgencias deben utilizarse únicamente ante situaciones de emergencia. Asimismo, pidió a los pacientes mantener sus tratamientos médicos y acudir a sus citas en las unidades correspondientes o en las sedes alternas habilitadas.

En el caso de las personas que reciben tratamientos crónicos, la institución reiteró que no deben suspenderlos. Los pacientes de hemodiálisis deben asistir a sus sesiones en los horarios indicados por sus unidades.

También recomendó respetar los avisos de inspección colocados en las instalaciones, cuyos colores indican las condiciones de uso: verde para uso normal, amarillo para uso restringido y rojo para no ingresar.

Si ocurre un temblor dentro de una instalación de salud, los usuarios deben mantener la calma, seguir las instrucciones del personal y utilizar las rutas de evacuación señalizadas.