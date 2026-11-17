El pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá contempla lluvias ligeras a moderadas en sectores del Caribe y aguaceros aislados durante la tarde en varias provincias del Pacífico. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 34 °C, mientras que el litoral Caribe presentará condiciones marítimas de precaución.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lluvias ligeras a moderadas e intermitentes en sectores del Caribe, así como aguaceros aislados durante la tarde en varias zonas del Pacífico, forman parte del pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el boletín meteorológico, en la vertiente del Caribe se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con episodios de lluvias sobre áreas marítimas y costeras, especialmente desde Costa Arriba de Colón hasta la comarca Ngäbe-Buglé. En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana podrían registrarse lluvias ligeras y esporádicas en las zonas norte de Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

En el resto de esta región se prevé cielo parcialmente nublado. Para la tarde se pronostican aguaceros aislados, de ligeros a moderados y de corta duración, con posibles tronadas en Darién, el centro y este de Panamá, Panamá Oeste, el este de Coclé, el sur de Veraguas y Chiriquí. En las demás áreas del Pacífico predominará el cielo despejado a parcialmente nublado.

Te podría interesar: Liga de Naciones Concacaf resultado | Canadá fulmina a Guatemala y avanza al Final Four

Durante la noche no se esperan condiciones meteorológicas significativas, aunque no se descartan lluvias ligeras ocasionales en la frontera de Chiriquí, el golfo de Panamá y las zonas norte de Panamá Oeste y Panamá. El Imhpa estima temperaturas mínimas de entre 24 °C y 27 °C en el país, mientras que en las zonas montañosas y la Cordillera Central oscilarán entre 14 °C y 18 °C. Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 29 °C y 34 °C en el resto del territorio nacional.

En la Cordillera Central se prevén valores de entre 19 °C y 25 °C. En cuanto a los vientos, se esperan direcciones entre oeste-noroeste y norte en gran parte del país, con velocidades de entre 5 y 35 kilómetros por hora. También se prevén incursiones ligeras de vientos del suroeste y sur en el occidente de la vertiente del Pacífico, mientras que en la región oriental se esperan condiciones calmas. En el litoral Caribe se pronostican olas de entre 1.4 y 2 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos.

El Imhpa mantiene condiciones de precaución para esta zona. En el litoral Pacífico se esperan olas de entre 0.4 y 1.5 metros, con periodos de 13 a 15 segundos. Aunque las condiciones se consideran favorables, se advierte que habrá viento en el golfo de Panamá y el sur de Azuero. Por último, los índices máximos de radiación ultravioleta tipo B (UV-B) se ubicarán entre niveles altos y muy altos en el territorio nacional.