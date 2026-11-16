Clima en Panamá: ¿Lloverá este lunes? Estas son las condiciones previstas por el Imhpa

El pronóstico para este 16 de noviembre contempla chubascos en sectores del Caribe y aguaceros aislados en áreas del Pacífico. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 35 °C, mientras que los índices de radiación UV-B se ubicarán entre niveles de riesgo muy alto y extremo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá tendrá este lunes 16 de noviembre una jornada con lluvias aisladas en distintas regiones del país y temperaturas máximas de hasta 35 °C, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se esperan chubascos aislados en sectores de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, además de lluvias aisladas en el resto de la región. Para el transcurso del día se prevén precipitaciones intermitentes, con mayor intensidad durante la noche en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón.

En la madrugada podrían registrarse aguaceros aislados con tormentas eléctricas ocasionales en el sector marítimo, alejados de tierra firme. Estas condiciones disminuirían durante la mañana, cuando se espera cielo despejado a parcialmente nublado en el resto de la vertiente.

Para la tarde se pronostican aguaceros aislados con tormentas eléctricas ocasionales en Darién y el occidente de Chiriquí. También podrían presentarse lluvias aisladas en la región metropolitana, el oriente de Panamá Oeste, el sector montañoso de la península de Azuero, el occidente de Veraguas y otras áreas de Chiriquí. Durante la noche se esperan aguaceros aislados en el sector marítimo y la posibilidad de lluvias en las costas del sur de Veraguas y Chiriquí.

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Temperaturas y condiciones del viento

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en la cordillera Central, y entre 21 °C y 27 °C en el resto del país. En cuanto a las máximas, se ubicarán entre 22 °C y 26 °C en la cordillera Central, mientras que en las demás regiones podrían alcanzar entre 30 °C y 35 °C. El Imhpa también advierte sobre una sensación térmica elevada.

En la vertiente del Caribe predominarán los vientos del oeste al noreste, con velocidades de entre 5 y 20 kilómetros por hora, y ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora en el sector marítimo oriental. En el Pacífico se esperan vientos del noroeste al noreste, con velocidades de entre 5 y 25 kilómetros por hora y de hasta 40 kilómetros por hora en el golfo de Panamá. Sin embargo, durante la tarde y la noche se prevén vientos variables, inferiores a 15 kilómetros por hora, en el oriente del país.

En el occidente, los vientos serán del suroeste al oeste, con velocidades de entre 2 y 20 kilómetros por hora. También podrían registrarse ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora en sectores del Caribe, Panamá Oeste, Coclé y el golfo de Panamá.

Condiciones marítimas y radiación UV

En el Caribe se pronostican condiciones marítimas favorables, con olas de entre 0.4 y 1.5 metros de altura y periodos de 4 a 8 segundos. No obstante, se recomienda precaución en el sector oriental durante la tarde y la noche debido al mar picado.

Para el Pacífico también se esperan condiciones favorables, con olas de entre 0.4 y 1.4 metros y periodos de 13 a 14 segundos. La advertencia de precaución se mantiene para el golfo de Panamá por posibles condiciones de mar picado. Por último, los índices máximos de radiación ultravioleta tipo B (UV-B) se ubicarán entre 9 y 11, correspondientes a niveles de riesgo muy alto y extremo en el país.