Copa Airlines avisa sobre posibles retrasos y cancelaciones por suspensión de vuelos en EEUU

Copa Airlines informó que una restricción temporal ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) afecta tanto las llegadas como las salidas. La medida responde a una falla nacional de comunicaciones en las torres de control estadounidense.

Ciudad de Panamá/La aerolínea Copa Airlines emitió un aviso urgente dirigido a todos sus pasajeros con itinerarios programados hacia o desde territorio estadounidense, advirtiendo que sus operaciones podrían registrar demoras y cancelaciones.

Según detalló la compañía aérea, esta situación se debe a una restricción temporal de operaciones aéreas —conocida técnicamente como Ground Stop— que impacta tanto las llegadas como las salidas en ese país. Copa Airlines señaló que se mantiene en contacto permanente con las entidades correspondientes para dar seguimiento a las actualizaciones de las autoridades aeronáuticas.

Para evitar contratiempos en las terminales, la empresa recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos directamente en la página web o en su aplicación móvil antes de dirigirse al aeropuerto, además de mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

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Falla de comunicaciones paraliza los aeropuertos en Estados Unidos

El aviso de la aerolínea panameña surge luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) decretara este viernes 13 de noviembre una suspensión nacional de despegues que afecta a todos los aeropuertos estadounidenses.

De acuerdo con el regulador aeronáutico, la orden de mantener los aviones en tierra se emitió tras registrarse un problema de comunicaciones que afectó de manera simultánea a todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta. Actualmente, técnicos especializados de la FAA trabajan en la investigación del fallo para restablecer la normalidad en el tráfico aéreo.