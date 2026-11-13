Copa Airlines ofrece flexibilidad de cambio a los pasajeros luego de reanudación de vuelos a EEUU

Ciudad de Panamá/Tras el levantamiento de la restricción temporal de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), los vuelos se han reanudado en ese país. Mientras se normaliza la programación de vuelos, podrían persistir demoras y ajustes de itinerario.

Para facilitar la reprogramación de sus viajes, Copa Airlines mantiene vigentes las siguientes opciones para los pasajeros afectados.

Aplica a boletos emitidos hasta el 13 de noviembre de 2026.

Cubre viajes programados para el 13 y 14 de noviembre de 2026 , desde o hacia Estados Unidos (excepto Puerto Rico), en todos los destinos operados por Copa Airlines.

, desde o hacia Estados Unidos (excepto Puerto Rico), en todos los destinos operados por Copa Airlines. Permite realizar cambios sin cargo por cambio ni por diferencia de tarifa .

. Los cambios podrán solicitarse hasta el 17 de noviembre de 2026.

Los viajes podrán reprogramarse hasta el 22 de noviembre de 2026.

Los pasajeros pueden gestionar sus cambios a través de la sección Mis Viajes en www.copa.com

Copa Airlines recomienda a los pasajeros con vuelos hacia o desde Estados Unidos verificar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto en www.copa.com o en la APP de Copa Airlines. Continuaremos informando directamente a los pasajeros sobre cambios en sus itinerarios por correo electrónico o mediante notificaciones en la aplicación.