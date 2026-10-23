¿Desfile o construir una casa para damnificados? Betania decidirá por votación cómo celebrará a la patria

“Este año, queremos que los vecinos de Betania sean parte de la decisión. Porque ambas son maneras de honrar a Panamá”, señala el comunicado publicado en las redes sociales de la junta comunal.

Frente a la disyuntiva de celebrar o no las fiestas patrias con desfiles cívicos y actividades tradicionales, luego del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre, la Junta Comunal de Betania lanzó una iniciativa para que sean los propios residentes quienes tomen la decisión.

Hasta el momento, varios distritos y corregimientos han decidido suspender los desfiles en solidaridad con los damnificados por el terremoto. Por su parte, el Ejecutivo informó que estas actividades podrían realizarse en los lugares donde las condiciones lo permitan y se garantice la seguridad de las personas.

En ese contexto, la Junta Comunal de Betania, liderada por Humberto Echeverría Cerdeira, habilitó una encuesta para que los moradores elijan entre dos opciones:

celebrar los desfiles patrios del 28 de noviembre

realizar un acto solemne en Betania y construir una vivienda para una familia afectada por el terremoto.

“Este año, queremos que los vecinos de Betania sean parte de la decisión. Porque ambas son maneras de honrar a Panamá”, señala el comunicado publicado en las redes sociales de la junta comunal.

En caso de que los residentes se inclinen por la segunda alternativa, la vivienda se construiría en una de las comunidades afectadas por el sismo en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos o Veraguas.

Ante las opiniones encontradas sobre la realización de los desfiles patrios en medio de la difícil situación que enfrentan miles de panameños en las provincias centrales, la Junta Comunal de Betania decidió dejar la elección en manos de los residentes del corregimiento.

La votación está disponible en el feed de Instagram de la Junta Comunal de Betania y permanecerá habilitada hasta el sábado 24 de octubre a las 4:20 p.m.

La entidad aclaró que la consulta se limita al desfile del 28 de noviembre, organizado por la junta comunal, y no incluye las actividades del 3 y 4 de noviembre, para las cuales el Ministerio de Educación (Meduca) ya emitió instrucciones.