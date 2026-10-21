EEUU sanciona a bufete con sede en Panamá por presunta ayuda a Irán para evadir sanciones

El Departamento del Tesoro estadounidense señala a Karnakis y Karnakis por crear sociedades ficticias para ocultar a los propietarios de buques que transportan petróleo y otros productos iraníes. Siete buques de carga con bandera panameña están vinculados a las medidas anunciadas.

Estados Unidos impuso sanciones a un bufete de abogados, Karmakis & Karnakis, con sede en Panamá y Grecia, al que acusa de ayudar al régimen iraní a evadir restricciones económicas mediante la creación de sociedades ficticias para ocultar a los propietarios de buques que transportan productos iraníes.

La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro estadounidense en el marco de la operación Economic Outcast, dirigida contra redes que, según Washington, contribuyen a financiar las actividades de Irán mediante el comercio marítimo.

El bufete Karnakis y Karnakis habría creado empresas de fachada utilizadas por redes que comercializaban millones de barriles de petróleo iraní en beneficio de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de los hutíes.

Además del bufete, las sanciones alcanzan a cinco personas vinculadas a la firma, una empresa de gestión naviera que opera siete buques de carga con bandera panameña y agentes marítimos de Singapur y Dubái que habrían facilitado el transporte de carga iraní a través de puertos internacionales.

EEUU apunta a la flota en la sombra

Según el Departamento del Tesoro, las medidas buscan limitar la capacidad de Irán para utilizar redes marítimas clandestinas en el transporte de petróleo y productos petroquímicos, así como impedir que los ingresos de estas operaciones financien actividades que Washington considera desestabilizadoras.

El Gobierno estadounidense también instó a los gobiernos, registros de pabellón, autoridades portuarias y empresas privadas a identificar señales de alerta relacionadas con la denominada flota en la sombra y evitar negocios con actores que faciliten la evasión de sanciones.

Las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 13902, que permite imponer sanciones a sectores clave de la economía iraní, incluido el petrolero.