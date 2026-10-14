EMPOWOMAN cambia de fecha y se suma a la ayuda para los afectados por el sismo

Como parte de las acciones solidarias, la organización se sumó a la iniciativa de PLATINUM INSURANCE, que habilitó sus oficinas como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por el sismo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La quinta edición de EMPOWOMAN, prevista inicialmente para este sábado 17 de octubre, fue reprogramada para el domingo 25 de octubre de 2026 en la Plaza del Sol de Multiplaza Pacific Mall, como muestra de solidaridad ante la emergencia que enfrenta Panamá tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

CARDIGANS Group, agencia organizadora y fundadora de esta plataforma, informó que la decisión responde a la necesidad de priorizar el apoyo a las familias afectadas por el movimiento telúrico y sus réplicas.

“EMPOWOMAN es una plataforma que busca educar, inspirar y entretener a nuestra comunidad, y por eso mismo entendemos que hoy lo primero es Panamá. En este momento, la prioridad es nuestra gente, promover la unión como pueblo y brindar el apoyo que podamos en todo el territorio nacional”, expresó Angie Picón-Salas, brand manager de CARDIGANS Group.

Como parte de las acciones solidarias, la organización se sumó a la iniciativa de PLATINUM INSURANCE, que habilitó sus oficinas como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por el sismo.

La ciudadanía puede llevar sus aportes a la sede de PLATINUM INSURANCE, ubicada en la avenida Los Fundadores, en San Francisco, ciudad de Panamá.

¿Qué donaciones se pueden llevar?

Entre los insumos solicitados figuran alimentos no perecederos, productos de higiene personal, agua embotellada y suministros de primera necesidad.

La lista incluye atún enlatado, arroz, enlatados en general, sopas instantáneas, galletas, jabón de baño, pasta y cepillos de dientes, papel higiénico, toallitas húmedas, champú, productos de higiene íntima femenina, compresas sanitarias, pañales desechables, desinfectante, botiquines de primeros auxilios, cobijas y baterías.

La organización señaló que reprogramar el encuentro permitirá concentrar esfuerzos en las necesidades actuales del país y celebrar posteriormente esta quinta edición con el compromiso previsto.

CARDIGANS Group agradeció la comprensión y el respaldo de los patrocinadores, conferencistas, aliados y medios de comunicación ante el cambio de fecha. Las actualizaciones sobre la agenda del evento se divulgarán a través de las cuentas oficiales de Instagram @empowomanlatam y @pcardigans.