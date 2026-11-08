Familia en Herrera perdió su casa en el terremoto y las pocas cosas que salvaron se las robaron

Tras perder su vivienda por el sismo del 9 de octubre, sus integrantes trasladaron los bienes que lograron rescatar a un lugar que consideraban seguro, pero el pasado 5 de noviembre descubrieron que habían sido hurtados.

Provincia de Herrera./Una familia de la provincia de Herrera enfrenta una nueva situación difícil tras perder su vivienda por los daños ocasionados por el sismo del pasado 9 de octubre. Las pertenencias que lograron rescatar y trasladar a otro lugar fueron hurtadas.

Rita Baúles, relató a TVN Noticias que sus padres habían perdido su casa y que, mientras intentaban recuperarse de lo ocurrido, trasladaron los artículos que pudieron salvar a la vivienda de un familiar. Sin embargo, el pasado 5 de noviembre se encontraron con la sorpresa de que habían sido sustraídos.

“Todo lo que se pudo salvar, personas dueñas de lo ajeno se lo han llevado, microondas, comedor, tanque de gas, estufa, todo lo que se pudo salvar. Mientras estábamos con una esperanza ahora nos sucede esto”.

La afectada hizo un llamado a quienes cometieron el hurto para que tengan consideración de la situación que atraviesa su familia y de las dificultades que enfrentan tras perder su vivienda.

“Rogamos que las personas que no debemos pasar por lo que estamos pasando, se pongan la mano en el corazón, ante todo hay que ser humanos”.

La familia presentó una denuncia ante las autoridades por lo ocurrido, mientras que residentes de la comunidad han expresado su rechazo ante esta situación.

Con información de Eduardo Javier Vega.