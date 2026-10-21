Fundación Banco General celebra 30 años reafirmando su compromiso social y su respaldo a Héroes por Panamá

Vicky Alemán de Cordero, presidenta de la Fundación Banco General, destacó la importancia de visibilizar la labor de los ciudadanos que transforman vidas en las comunidades más vulnerables del país.

Ciudad de Panamá/En el marco de sus 30 años de aniversario, la Fundación Banco General reafirmó su vocación de servicio con el desarrollo social del país y ratificó su respaldo al proyecto Héroes por Panamá, una iniciativa de TVN Media que reconoce el trabajo voluntario de personas comprometidas con las causas más necesitadas.

Para la Fundación Banco General, alcanzar tres décadas de labor representa un momento de reflexión y gratitud hacia las comunidades, voluntarios y organizaciones aliadas que han trabajado de forma articulada para impulsar oportunidades de desarrollo en el territorio nacional.

Reconocimiento al esfuerzo ciudadano y la solidaridad

La presidenta de la Fundación Banco General, Vicky Alemán de Cordero, resaltó el impacto que ha tenido la plataforma social desde sus inicios, destacando el valor de visibilizar el trabajo de quienes dedican tiempo y recursos de manera desinteresada.

"Héroes es algo que nos impactó desde el primer día, porque es ese panameño de a pie que hace y que da su tiempo, sus recursos para atender al prójimo más necesitado. En medio de un mundo en el que cada vez hay más noticias negativas, Héroes por Panamá es una esperanza", afirmó la vocera.

Alemán de Cordero también señaló que la coyuntura actual ha dejado ver el espíritu solidario que caracteriza a la sociedad panameña ante momentos de dificultad. "Hoy día vemos que ha habido miles de héroes en esta crisis que estamos viviendo, gente que ha dejado su casa, que ha dejado su trabajo, empresas, comunidades que se han volcado a atender a los panameños que están en una crisis. Realmente estos son héroes sin capa", enfatizó.

Con este apoyo continuo, la Fundación Banco General mantiene su meta de fortalecer las alianzas estratégicas y la responsabilidad social en Panamá, apoyando iniciativas que permitan promover la equidad y generar un cambio positivo en las zonas que requieren mayor atención.