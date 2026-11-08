Del grito de independencia al grito solidario: santeños de la capital llevarán ayuda a damnificados del terremoto

El terremoto del 9 de octubre dejó numerosas viviendas afectadas en la región de Azuero, obligando a familias a enfrentar pérdidas materiales y necesidades de asistencia.

El tradicional Grito de Independencia de La Villa de Los Santos tendrá este 10 de noviembre un significado diferente. Asociaciones de santeños residentes en la ciudad de Panamá organizan una gran caravana solidaria para llevar alimentos, víveres y otros donativos a las familias que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

En lugar de concentrar sus esfuerzos únicamente en las celebraciones patrias, las agrupaciones decidieron convertir esta fecha histórica en una jornada de apoyo a las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.

Durante este domingo, integrantes de la Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito continuaron recibiendo donaciones para distribuirlas entre las familias damnificadas de la provincia de Los Santos.

“En vez de hacer un grito de independencia, va a ser un grito solidario por nuestra gente de la provincia de Los Santos”, expresó uno de los organizadores.

En el parque Heliodoro Patiño, integrantes de la Unión de Santeños Residentes en Juan Díaz también habilitaron un punto de recolección de donaciones, al que acudieron ciudadanos con alimentos y otros artículos para las personas afectadas.

El representante de Juan Díaz, David Bernal, informó que la caravana partirá el martes 10 de noviembre, a partir de las 4:00 de la madrugada, con destino a comunidades de Los Santos. Durante el recorrido se incorporarán otras asociaciones de santeños que también participan en la iniciativa.

“Nuestra nacionalidad y nuestros valores se hacen presentes en los momentos de dificultad”, manifestó Bernal, quien destacó que la jornada busca acompañar a las familias damnificadas en una fecha de especial importancia para la provincia.

La actividad cuenta con el apoyo de la Junta Comunal de Juan Díaz y distintas organizaciones cívicas.

El terremoto del 9 de octubre dejó numerosas viviendas afectadas en la región de Azuero, obligando a familias a enfrentar pérdidas materiales y necesidades de asistencia. Ante esta situación, los organizadores decidieron mantener el espíritu patriótico de la fecha, pero dar prioridad a la recolección y entrega de ayuda humanitaria.

Una de las voluntarias hizo un llamado a la población para que continúe colaborando con las familias que perdieron sus pertenencias. “Estas casas y estas personas que en un momento tenían algo y ahora no tienen nada, entonces, ¿por qué no apoyar?”, expresó.

La iniciativa también busca mantener vivas las tradiciones de Los Santos mediante un ambiente folclórico que acompañará la movilización.

Con alimentos, víveres y otros artículos recolectados en distintos puntos de la capital, las asociaciones esperan llegar a las comunidades afectadas y convertir la conmemoración del primer grito de independencia de 1821 en una muestra de solidaridad.