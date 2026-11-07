Lluvias continuarán en Panamá este fin de semana; se esperan acumulados de hasta 119 milímetros

Se prevé acumulados de lluvia de entre 50 y 119 milímetros, principalmente en el occidente del país,

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias con tormentas ante el riesgo de crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en distintos puntos del país.

Las precipitaciones registradas durante este sábado han afectado sectores de la ciudad de Panamá, provincias centrales y el occidente del territorio nacional. Según el IMHPA, las condiciones lluviosas podrían continuar durante las próximas horas y extenderse durante todo el día domingo 8 de noviembre.

El pronóstico indica que el domingo comenzará con cielos parcialmente nublados, mientras que durante la tarde podrían desarrollarse aguaceros acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento en sectores puntuales, como resultado de las condiciones propias de la temporada lluviosa.

¿Qué provincias están bajo aviso de vigilancia?

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido por el IMHPA, las áreas bajo vigilancia son:

Bocas del Toro.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Chiriquí.

Veraguas, en sus sectores norte, centro y sur.

Los Santos y Herrera.

Coclé y Panamá Oeste.

Panamá.

Darién, específicamente Chepigana.

Comarca Emberá-Wounaan, en Sambú.

El instituto prevé acumulados de lluvia de entre 50 y 119 milímetros, principalmente en el occidente del país, debido a la influencia de sistemas de baja presión que favorecen el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

Advierten sobre ríos crecidos y suelos saturados

El IMHPA explicó que las lluvias recientes han provocado niveles de saturación del suelo superiores al 85 % en la Cordillera Central, Chiriquí, Veraguas y sectores de Los Santos, Herrera y Coclé.

Estas condiciones aumentan la posibilidad de deslizamientos de tierra, mientras que los nuevos aguaceros podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y quebradas.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar corrientes de agua crecidas, mantenerse alejados de zonas propensas a deslizamientos y tomar precauciones ante las tormentas eléctricas.

También reiteraron el llamado a la población para que se mantenga informada a través de los comunicados oficiales del IMHPA y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Aunque el aviso vigente concluye este sábado, el pronóstico contempla nuevas lluvias para el domingo. Esto no significa que el aviso haya sido extendido formalmente para ese día.