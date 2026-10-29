Incendio en El Paical obliga a evacuar edificio; bomberos rescatan dos mascotas

Los bomberos controlaron el fuego en un apartamento y realizaron una búsqueda ante el reporte de una posible persona dentro del inmueble. Hasta el momento no se reportan lesionados.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un incendio en un apartamento de un edificio ubicado en la avenida El Paical, cerca de Plaza Edison, obligó a evacuar a los ocupantes del inmueble. El Cuerpo de Bomberos de Panamá logró controlar el fuego y rescató a dos mascotas, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

El mayor del Cuerpo de Bomberos, Ángel Delgado indicó que, durante la atención de la emergencia, se realizó una búsqueda ante la posibilidad de que una persona permaneciera en uno de los apartamentos cercanos al afectado.

“Se hicieron labores de evacuación de todo el edificio, de control del incendio y de búsqueda de una persona que supuestamente se encontraba dentro de uno de los apartamentos cerca de donde era el incendio”, explicó Delgado.

Durante la búsqueda no se localizó a ninguna persona. “No hemos encontrado a nadie. Aparentemente, todas las personas salieron”, indicó.

Investigan las causas

En las labores participaron unidades de las estaciones de Carrasquilla, Caledonia, Plaza Amador, San Miguelito y Clayton.

Tras controlar el incendio, los bomberos permanecieron en el sitio. Personal de investigaciones también llegó para iniciar las primeras pericias y determinar qué provocó el fuego.

“No hay personas lesionadas al momento”, confirmó Delgado.