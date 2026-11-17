Luego del atentado sufrido en la residencia del periodista Rolando Rodríguez, TVN Noticias, en solidaridad, se hace eco de la investigación que realizó para el diario La Prensa, la cual se reproduce en este espacio de forma íntegra. Lo mismo han hecho más de 30 medios en 15 países.

Panamá/Detrás de cientos de millones de dólares en contratos con la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), hay sociedades, consorcios, abogados y empresarios cuyos vínculos se entrecruzan en una trama que también alcanza a un antiguo funcionario de la entidad.

Dos empresas -una venezolana y otra panameña- han visto crecer sus contratos mediante adendas que elevaron sustancialmente las cifras originales. Pero, más allá del dinero, hay una red de relaciones que incluye a Roberto Carretero, el empresario incluido en 2025 en una lista sancionatoria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; al abogado Líctor Reyna, y al también jurista Ewaldo Pitti, antiguo socio de Reyna y director de Asesoría Legal de Etesa entre julio de 2024 y julio de 2025.

Ambos, además, tienen algo en común: han sido llamados con el título de Gran Maestro de la Gran Logia de Panamá.

Pero sus relaciones en la masonería se cruzan con los lazos que tejieron en corporaciones panameñas. Un cliente ha acaparado atención, especialmente de Lictor Reyna. Se trata de una sociedad que ha resultado clave para Roberto Carretero. Una que supuestamente ha pasado por varios dueños… y un solo abogado: Líctor Reyna. Se trata de Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco), que, en consorcios con la empresa venezolana Neminca, mantiene varios importantes contratos con la estatal Etesa.

Cientos de millones

Lo que manejan estas dos empresas en Etesa no es insignificante. Son contrataciones que quitan la respiración.

Por ejemplo, está el contrato GG-077-2022, adjudicado en 2022 al Consorcio Panamá II –integrado por Iverco y Neminca– para aumentar la capacidad de una línea de transmisión eléctrica, proyecto conocido como Línea de Transmisión II (Veladero - San Bartolo - Llano Sánchez - El Coco - Panamá II).

El contrato original de Etesa con Iverco y Neminca era de 35.9 millones de dólares, pero Etesa le sumó tres modificaciones contractuales que cuadruplicaron el monto original de la inversión.

La primera, aprobada por la Contraloría General de la República en octubre de 2024, fue de 8.8 millones de dólares. La segunda, refrendada por la mencionada institución en noviembre de 2025, fue de 14.9 millones de dólares. Y la tercera, refrendada en mayo de este año, fue de 95 millones de dólares.

Las dos últimas adendas fueron por trabajos adicionales. Y así, este contrato pasó de 35.9 millones a 154.6 millones de dólares, es decir, 118.7 millones de dólares de diferencia o un aumento del 331% sobre el monto original.

Las tres modificaciones a este contrato fueron aprobadas bajo la actual administración del presidente panameño, José Raúl Mulino, de la que depende Etesa.

Un año después, nuevamente ambas empresas –Iverco y Neminca– obtuvieron de Etesa un segundo contrato –el número GG-037-2023–, a través del Consorcio LT1 Veladero-Panamá. Esta contratación era para aumentar la capacidad, el suministro, el montaje y la modernización de la línea de transmisión de alta tensión de 230 kV, que recorre e interconecta subestaciones del interior del país hasta la provincia de Panamá.

Originalmente, el contrato era de 96.8 millones de dólares, pero –al igual que el contrato anterior– se le sumaron dos modificaciones. La primera, de 20.2 millones de dólares, aprobada por la Contraloría en vísperas de la Navidad de 2024, y la segunda, de 56 millones de dólares, refrendada en noviembre de 2025. Así, este contrato, que empezó en 96.8 millones, terminó en 173 millones de dólares, un aumento de 76.2 millones o del 79%.

Y, una vez más, ambas adendas fueron refrendadas bajo la actual administración de Mulino.

Hay un tercer contrato, adjudicado a otro consorcio, también integrado por Iverco y Neminca. Se trata del GG-019-2025, por 99.2 millones de dólares, refrendado el 1 de agosto de 2025 –sin adendas por el momento– y adjudicado por Etesa. Y, una vez más, en la presidencia de Mulino.

Si se miran estas modificaciones contractuales por periodo gubernamental, 29 millones de dólares se aprobaron bajo la gestión del anterior contralor, Gerardo Solís, y el resto –166 millones de dólares– bajo la gestión del actual contralor, Anel Flores.

En resumen, Iverco y Neminca tienen contratos con Etesa que originalmente sumaban 231.9 millones de dólares. Pero, tras las generosas adendas, se sumaron otros 194.9 millones de dólares, un aumento del 84% respecto a la inversión global primaria. Es decir, en esos contratos, Iverco y Neminca manejan, en total, 426.8 millones de dólares. Y en ambas empresas, el abogado Líctor Reyna es el agente residente, mientras que Pitti –su exsocio y hermano en la masonería– era el abogado de Etesa.

Tanto poder podía acumular Pitti en Etesa que, de hecho, el gerente de esta empresa estatal, Roy Morales, le concedió en mayo de 2025 –y por una semana– poder para “firmar todos los documentos que sean necesarios dentro de los procesos de selección de contratista y procedimientos excepcionales de contratación o cualquier otra modalidad de contratación contenida en las leyes, así como también los contratos, adendas y órdenes de compra”. Sí… contratos y adendas.

Los ‘dueños’ de Iverco

¿De quién es Iverco?

En la entrega anterior (titulada “Iverco, Carretero y Etesa: viejos negocios, nuevos contratos”), vimos dos nombres que se disputaban la propiedad de la empresa: José del Carmen Ureña González y Roberto Carretero. En indagatorias rendidas por Carretero al Ministerio Público –en un caso en el que el empresario fue procesado tras venderle instrumentos musicales al gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014)–, confesó que Iverco y otras 12 empresas que participaron en la venta al PAN le pertenecían a él.

En 2022, menos de dos años después de asegurar que era el propietario de Iverco, José del Carmen Ureña González presentó una nota a Etesa –bajo juramento– en la que aseguraba que él era el beneficiario final del 100% de las acciones de Iverco.

La Prensa solicitó aclarar esta situación a Roberto Carretero, pero no respondió un cuestionario que se le envió la semana pasada. Contestó su abogada, Marcela Araúz, para advertir que el medio no podía usar lo que su cliente dijo para defenderse de las acusaciones en los procesos en los que había sido investigado.

Pero resulta que Iverco llegó a tener, incluso, otro supuesto dueño mientras Carretero aseguraba que también era su dueño.

En los papeles que presentó Iverco en una licitación en 2018 (la número 2018-0-03-0-06-LV-029844), a la que concurrió en consorcio con la empresa Pinellas, S.A., José del Carmen Ureña González indicó que el beneficiario final del 100% de las acciones de Iverco no era él, sino Ismael Gutiérrez. Ureña actuaba entonces como representante legal de Iverco y no en calidad de dueño, como aseguró serlo bajo juramento años después, en 2022.

En 2015, otro presidente de Iverco –Luis Petrou Santos– presentó una carta al Ministerio de Educación en otro proceso de licitación –el número 2015-2-03-0-08-LV-004569– en la que aseguraba que el beneficiario final de Iverco era también Gutiérrez.

Ese mismo año, en una carta dirigida al estatal Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Capital Bank emitió una carta de referencia a favor de Iverco en la que el entonces gerente de Banca Comercial, Eduardo Cano, comunicó que “Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco)… forma parte de un grupo económico muy apreciado del Banco desde el mes de septiembre de 2011”.

De ese grupo supuestamente sería parte Ismael Gutiérrez, aunque para entonces Iverco era propiedad de Roberto Carretero, quien, a diferencia de Gutiérrez, sí formaba parte de un grupo económico: Los Carreteros.

Negocio poético

A pesar de los problemas legales que tenían las sociedades de Roberto Carretero por su intervención en el sonado caso del PAN, este se las arregló para seguir con sus ventas al Gobierno, tanto durante la administración del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) como durante la de Laurentino Cortizo (2019-2024).

Una de esas empresas con problemas logró ser beneficiada con una compra directa a inicios del gobierno de Cortizo. La empresa fue Eco Caribe, S.A., propiedad de Carretero. El 18 de octubre de 2019, a solo cuatro meses de haber tomado posesión, los ministros del Consejo Económico Nacional (CENA) le dieron el visto bueno para que la empresa firmara con el Ministerio de la Presidencia –por entonces a cargo del vicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo– un contrato directo para comprarle 9,861 bicicletas que serían repartidas por distintas juntas comunales en la Navidad de ese año.

El dinero –989 mil 845 dólares– salió del Fondo de Obras de Interés Social del Ministerio de la Presidencia. El negocio con Carretero estaba fundamentado en un informe que, más que técnico, era poético: “El beneficio fundamental y principal de que un niño utilice su bicicleta para disfrutar del mundo que le rodea fuera de casa, para exprimir [sic] la ciudad, el campo, los árboles y todo el universo más allá de la zona de confort”.

El romanticismo en el que se basó la compra tenía, empero, un componente nada tierno. Según ese informe, una de las razones para contratar a Eco Caribe era que, entre las tres empresas que presentaron ofertas, la de Carretero tenía el precio más bajo.

Lo que no dice el informe es que Carretero no ofertó una vez, sino dos: una, a través de Eco Caribe, y la segunda, a través de Medicpro, Inc., una sociedad vinculada a su grupo societario, según él mismo admitió. No puso el mismo precio: participó con otra de sus empresas solo para simular un concurso. Como se dijo: Ni un gramo de ternura.

Entre 2002 y 2011, esta sociedad tuvo como secretario a Roberto Carretero, mientras que su primo, Félix Falabella Napolitano, fue su presidente. Luis Petrou Santos –el que fue presidente de Iverco– hizo trámites relativos a esta empresa en el Registro Público, mientras que su agente residente –una vez más– es Reyna Abogados, que se negó a responder un cuestionario que este medio le envió la semana pasada.

Esta historia no ha terminado...

Texto original publicado por el periodista Rolando Rodríguez del diario La Prensa.