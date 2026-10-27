Mulino conversa con Marco Rubio sobre elección de secretario de la ONU y ayuda a Panamá por terremoto

El presidente panameño y el secretario de Estado estadounidense coincidieron en la necesidad de alcanzar un amplio consenso sobre la próxima candidatura para dirigir Naciones Unidas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente José Raúl Mulino destacó ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la aspiración de Latinoamérica y el Caribe de que una figura de esta región ocupe la Secretaría General de Naciones Unidas, tomando en cuenta la regla no escrita de rotación regional.

Durante una conversación telefónica sostenida este martes, Mulino hizo énfasis en que ese criterio debe considerarse en la próxima elección de un secretario o secretaria general del organismo.

Según el comunicado de la Presidencia, ambos coincidieron en la necesidad de alcanzar un amplio consenso para encontrar un candidato o candidata.

Nota del Departamento de Estado de EEUU sobre la llamada de Marco Rubio y José Raúl Mulino.

Cooperación tras el terremoto

La conversación también incluyó la asistencia estadounidense a los damnificados del terremoto del 9 de octubre y la situación de la democracia en la región.

Mulino agradeció la ayuda humanitaria y el personal que Estados Unidos ha brindado para atender a las personas afectadas y evaluar los daños estructurales.

De acuerdo con la Presidencia, estos aportes han sido de gran ayuda para las labores de