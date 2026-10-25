Lotería Nacional ajusta fechas de sorteos de noviembre y diciembre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció cambios en las fechas de cinco sorteos programados para noviembre y diciembre de 2026, con el objetivo de hacerlos coincidir con períodos de mayor movimiento económico de fin de año, como el pago de quincenas, el décimo tercer mes y la entrega de ahorros navideños.

De acuerdo con el comunicado de la institución, los ajustes afectan al Miercolito, dos sorteos del Gordito del Zodiaco, el Dominical y la Extraordinaria.

Estas son las nuevas fechas de los sorteos

Miercolito: del miércoles 4 al jueves 5 de noviembre de 2026.

del miércoles 4 al jueves 5 de noviembre de 2026. Gordito del Zodiaco: del viernes 27 al viernes 13 de noviembre de 2026.

del viernes 27 al viernes 13 de noviembre de 2026. Gordito del Zodiaco: del viernes 25 de diciembre al viernes 4 de diciembre de 2026.

del viernes 25 de diciembre al viernes 4 de diciembre de 2026. Dominical: del domingo 20 al domingo 13 de diciembre de 2026.

del domingo 20 al domingo 13 de diciembre de 2026. Extraordinaria: del domingo 13 al sábado 19 de diciembre de 2026.

La Lotería Nacional pidió a los billeteros, distribuidores y al público en general tomar nota de las nuevas fechas para evitar confusiones al momento de adquirir sus billetes y chances.