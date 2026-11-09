MiAmbiente sigue con las acciones de remediación ambiental y monitoreo en la antigua mina El Remance

A la fecha, se contabilizan 90 actividades de monitoreo y colecta de muestras de agua superficial, subterránea, de pozos, suelos y sedimentos.

Veraguas/Durante la primera fase de los trabajos de remediación ambiental en el área de la antigua mina de El Remance, en San Francisco de Veraguas, se mantienen intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones sanitarias de las comunidades, fortalecer el tratamiento de agua, vigilar los recursos hídricos y avanzar en la evaluación de las obras necesarias para estabilizar el terreno.

Entre las principales acciones en esta primera fase, destaca el inicio de la construcción de seis soluciones sanitarias individuales en la comunidad de La Gorda. Los módulos, que constan de baño y tanque séptico, permitirán mitigar la contaminación por aguas negras y residuales domésticas. El proyecto registra un avance del 60 %; representa una inversión de más de 37 mil dólares y se estima que estará culminado en aproximadamente dos semanas.

Adicionalmente, se adelanta la implementación de cuatro plantas modulares de tratamiento de agua para las comunidades de La Gorda, Pato Arriba (Los Llanitos) y Las Mesillas, con una inversión de $780 mil y un avance a la fecha del 40 %.

Estas plantas incorporarán tecnología de electrofloculación, filtración, sistemas de retrolavado, sensores para el control de calidad del agua, equipos de bombeo y almacenamiento, además de mejoras a los tanques existentes. Las soluciones permitirán fortalecer la infraestructura comunitaria para el tratamiento de agua, mediante procesos electroquímicos que no requieren la dosificación habitual de productos químicos.

En conjunto, los proyectos de saneamiento y tratamiento de agua representan una inversión de más de $817 mil y forman parte de las medidas destinadas a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las comunidades cercanas.

El área de la mina El Remance, abandonada hace 27 años, sufrió un deslave a raíz del sismo de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre. MiAMBIENTE, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), mantiene las evaluaciones técnicas para definir las obras de contención y estabilización del terreno afectado.

Estas intervenciones pretenden reducir el riesgo de nuevos deslizamientos, estabilizar el material desplazado y controlar el arrastre de sedimentos hacia la quebrada Veneno. Como medida preventiva, se instaló una malla perimetral de seguridad para restringir el acceso al área afectada y disminuir la exposición de la población a los riesgos existentes.

A la fecha, se contabilizan 90 actividades de monitoreo y colecta de muestras de agua superficial, subterránea, de pozos, suelos y sedimentos.

Los análisis de metales realizados el 19 de octubre en las captaciones de agua que abastecen a las potabilizadoras de San Francisco y Santiago registraron valores normales.

Los resultados se mantuvieron dentro de los parámetros de referencia, sin rastro de arsénico u otros contaminantes. Asimismo, el Idaan ha informado que sus controles operativos no han identificado condiciones fuera de lo normal en el agua que ingresa a las plantas ni en la producida; no obstante, la verificación y monitoreo se mantienen de manera estricta.

Estas acciones se desarrollan mediante una coordinación interinstitucional entre MiAmbiente, el Minsa, que garantiza el seguimiento y la atención de los aspectos relacionados con la salud pública, y MICI, como ente rector del tema minero.