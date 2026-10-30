Minsa exonera del pago de carnés de salud a 250 carretilleros de Merca Panamá

El Minsa recordó que la tenencia de los carnés blanco y verde es obligatoria para todas las personas que realizan actividades relacionadas con la manipulación de alimentos.

Entre 200 y 250 carretilleros informales que laboran en Merca Panamá podrán obtener gratuitamente los carnés blanco y verde, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) aprobara una exoneración del pago para facilitar la formalización de estos trabajadores y garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias para la manipulación de alimentos.

La medida fue acordada entre el Minsa y la administración de Merca Panamá, luego de que se establecieran restricciones de ingreso para los trabajadores que no contaban con la documentación sanitaria requerida.

El jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, Jonathan Guerra, informó que las jornadas de atención comenzarán el próximo lunes con aproximadamente 70 personas que ya fueron registradas.

¿Cómo será el proceso para obtener los carnés?

Los beneficiarios recibirán atención médica integral, que incluye evaluaciones médicas y odontológicas, vacunación y exámenes de laboratorio.

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El trámite contempla dos etapas:

Carné blanco : corresponde al certificado de buena salud, que acredita las condiciones sanitarias del trabajador.

: corresponde al certificado de buena salud, que acredita las condiciones sanitarias del trabajador. Carné verde: requiere una capacitación sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos, higiene y medidas sanitarias que deben aplicarse durante las labores.

Para participar, los carretilleros deberán presentar su cédula de identidad personal y cumplir con los exámenes de laboratorio correspondientes.

La exoneración tiene condiciones

El Minsa aclaró que el beneficio aplica exclusivamente a los carretilleros informales incluidos en el acuerdo. Los demás trabajadores y personas que desarrollen actividades dentro de Merca Panamá deberán tramitar sus carnés y asumir los costos establecidos.

La entidad también realizará recorridos de inspección para verificar que quienes trabajan en el mercado, especialmente los que manipulan alimentos, mantengan sus documentos sanitarios vigentes.

Por otra parte, el Centro de Salud de Kuna Nega continuará con las jornadas mensuales de atención en Merca Panamá, donde actualmente se tramitan más de 100 carnés.

El Minsa recordó que la tenencia de los carnés blanco y verde es obligatoria para todas las personas que realizan actividades relacionadas con la manipulación de alimentos.