Mujer da a luz a su bebé en estación del metro con ayuda del personal y agentes de la Policía

Dos agentes de la Unidad Policial del Metro y trabajadores de la estación asistieron el parto de emergencia; madre y bebé fueron trasladadas estables a un centro médico.

Ciudad de Panamá/Una emergencia médica terminó con la llegada de una nueva vida en la estación San Miguelito del Metro de Panamá, donde dos agentes de la Unidad Policial del Metro (U.P.M.) y personal de la estación asistieron a una joven que entró en labor de parto.

El sargento primero Freslin Vanega y el agente Noriel Sánchez brindaron los primeros auxilios a la ciudadana, quien presentó dolores de parto mientras se encontraba en las instalaciones de la estación.

Con el apoyo del personal del Metro de Panamá, los agentes acompañaron a la joven durante el nacimiento de su bebé, una niña que llegó al mundo en el cuarto de primeros auxilios de la estación.

Minutos después, la madre junto a la bebé fueron trasladadas por miembros del Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME) a un centro médico.

Según la información dada, ambas se encontraban en condición estable al momento del traslado.

La situación destacó la rápida respuesta y colaboración entre los agentes policiales y el personal del Metro de Panamá para atender la emergencia y garantizar la asistencia a la madre y su bebé.