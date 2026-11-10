Panamá y Costa Rica lideran ranking de países más seguros de Centroamércia para viajar en 2027

Además de medir los índices de criminalidad, el informe utilizar otra series de variables para determinar en qué escala se encuentra el país en términos de seguridad turísitca.

Panamá se consolida como uno de los países más seguros para viajar en Centroamérica durante 2027, de acuerdo con el informe internacional Global Risk Map 2027 elaborado por la firma de seguridad corporativa Global Guardian.

Panamá destaca por presentar el menor riesgo combinado gracias a su estabilidad institucional, una infraestructura turística consolidada y un bajo riesgo político, destaca el informe. Las únicas advertencias puntuales para el territorio panameño se concentran en barrios específicos de su capital y en la zona selvática del Darién, en la frontera con Colombia, donde las autoridades no recomiendan el tránsito turístico por la ausencia de asistencia estatal.

En esta misma línea de estabilidad, Costa Rica se afianza junto a Panamá como el polo más seguro y tranquilo de la región, sin figurar en ninguna de las categorías de mayor alarma o riesgo del informe global. Ambas naciones sobresalen en el contexto centroamericano por brindar las mejores condiciones institucionales y de protección para los visitantes.

No obstante, el reporte menciona que Costa Rica enfrenta una presión creciente vinculada al narcotráfico, lo que ha generado un repunte de homicidios en provincias específicas.

¿Cuáles son los países más inseguros?

En el extremo opuesto del ranking regional, Nicaragua y Guatemala concentran las alertas de viaje más severas de Centroamérica para 2027:

Nicaragua lidera a nivel mundial en la categoría de riesgo por detención arbitraria, definida como el patrón de arrestar a ciudadanos extranjeros sin causa legítima para ejercer presión diplomática. El deterioro democrático de un gobierno de facto, las restricciones a las libertades civiles y la falta de garantías judiciales, lo ponen en una posición altamente riesgosa.

Actualmente, Nicaragua es descrita por numerosos organismos internacionales de derechos humanos como un régimen autoritario, en el que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, concentran gran parte del poder político e institucional

Guatemala se sitúa como el segundo país más inseguro de Centroamérica, al concentrar la mayor preocupación por criminalidad urbana, al punto de que Ciudad de Guatemala figura entre las ciudades con más alto riesgo del planeta. Además, mantiene alertas de nivel 3 ("reconsiderar el viaje") emitidas por Estados Unidos debido a crimen y terrorismo, restringiendo el paso a departamentos como San Marcos y Huehuetenango, así como a la zona 18 de la capital y Villa Nueva.

Honduras registra una recomendación general de nivel 3 por delincuencia y terrorismo, la cual se eleva a nivel 4 ("no viajar") para el departamento de Gracias a Dios. Por su parte, Belice se ubica en nivel 2 ("ejercer mayor precaución"), aunque el sur de Ciudad de Belice se mantiene bajo recomendación de nivel 3 por violencia de pandillas.

En cuanto al status de El Salvador, el informe de Global Guardian no incluyó una evaluación con datos propios. Sin embargo, los registros gubernamentales destacan una caída drástica en su tasa de homicidios (1.3 por cada 100,000 habitantes en 2025) bajo el marco del Plan Control Territorial y el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele. Al no tener datos propios, Global Risk Map 2027 no pudo hacer una comparación directa con los otros países.

¿Qué indicadores se miden?

Además de medir los índices de criminalidad, el informe utiliza otra series de variables para determinar en qué escala se encuentra el país en términos de seguridad turísitca. Así las cosas, las varibales más importantes son las siguientes:

Detención arbitraria y uso diplomático: Se mide el patrón de gobiernos que arrestan o retienen a ciudadanos extranjeros sin causa legítima como mecanismo de presión diplomática. En este rubro, Nicaragua se sitúa a la cabeza a nivel mundial.

Se mide el patrón de gobiernos que arrestan o retienen a ciudadanos extranjeros sin causa legítima como mecanismo de presión diplomática. En este rubro, Nicaragua se sitúa a la cabeza a nivel mundial. Estabilidad institucional y gobernanza: Evalúa la solidez de las instituciones y la predictibilidad política. Panamá y Costa Rica destacan por exhibir el menor riesgo político de la región y una elevada estabilidad institucional.

Evalúa la solidez de las instituciones y la predictibilidad política. Panamá y Costa Rica destacan por exhibir el y una elevada estabilidad institucional. Conflictividad electoral y protestas: Analiza el riesgo de violencia o confrontación social en contextos comiciales. Por ejemplo, en Guatemala se identificó riesgo de conflicto electoral en más de 100 de sus 340 municipios rumbo a 2027.

Analiza el riesgo de violencia o confrontación social en contextos comiciales. Por ejemplo, en Guatemala se identificó riesgo de conflicto electoral en más de 100 de sus 340 municipios rumbo a 2027. Presencia y control estatal: Mide la capacidad del Estado para ejercer control territorial y prestar garantías de seguridad. El informe destaca que las capitales suelen contar con mayor presencia gubernamental que las zonas rurales o remotas, citando como ejemplos la falta de asistencia estatal en el Darién (Panamá) o la débil presencia policial en Gracias a Dios (Honduras).

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