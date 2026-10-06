Panamá mantiene vigilancia epidemiológica ante caso sospechoso de peste neumónica en Rusia

La peste bubónica y la peste neumónica son enfermedades causadas por la bacteria Yersinia pestis y pueden ser tratadas con antibióticos cuando se detectan oportunamente.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) da seguimiento a un caso sospechoso de peste neumónica en Rusia, relacionado con el fallecimiento de una investigadora de 28 años que presentó neumonía de origen desconocido. El cuadro continúa bajo investigación.

Según el comunicado del Minsa, la información disponible de organismos internacionales indica que el evento no representa, por ahora, un riesgo elevado de propagación internacional.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) monitorea la situación con base en la limitada información disponible. De acuerdo con el reporte, no hay informes de casos secundarios ni pruebas de transmisión sostenida de persona a persona que provoquen una mayor propagación de la enfermedad.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, explicó que Panamá mantiene vigilancia permanente de los eventos que puedan representar un riesgo para la salud pública nacional e internacional, conforme al Reglamento Sanitario Internacional.

La peste bubónica y la peste neumónica son enfermedades que pueden ser tratadas con antibióticos cuando se detectan de manera oportuna”, señaló la funcionaria.

Ambas enfermedades son causadas por la bacteria Yersinia pestis. El Minsa explicó que la peste neumónica es una enfermedad infecciosa grave que se transmite a través de partículas respiratorias y que generalmente requiere contacto cercano y prolongado con una persona infectada que ya presenta síntomas.

La entidad indicó que no se han registrado casos de peste en Panamá durante décadas. También detalló que los pacientes con sospecha o confirmación de peste neumónica deben ser aislados y recibir tratamiento adecuado, mientras que sus contactos cercanos deben ser identificados y monitoreados rápidamente.

Panamá continúa en contacto con organismos internacionales de referencia para dar seguimiento al evento. El Minsa reiteró que mantiene la vigilancia epidemiológica en el territorio nacional para detectar oportunamente brotes, epidemias y otros eventos inusitados de salud pública, y recomendó mantener las medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos.