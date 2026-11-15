Panamá registra hasta 260 nuevos casos de linfoma no Hodgkin al año

Ganglios inflamados, sudoración nocturna, cansancio persistente y pérdida de peso sin explicación están entre las principales señales de alerta de esta enfermedad.

Según un reciente reporte de Roche, en Panamá se estiman entre 230 y 260 nuevos casos de linfoma no Hodgkin cada año. Esta enfermedad, que afecta las células del sistema inmunológico, puede comenzar con síntomas que suelen confundirse con otras condiciones, por lo que reconocer sus señales de alerta es importante.

El linfoma se origina en los linfocitos y se divide en dos grandes grupos: Hodgkin y no Hodgkin. Este último comprende más de 60 subtipos, lo que hace necesario contar con un diagnóstico preciso para determinar el tratamiento adecuado.

En el marco del mes de concientización del linfoma, Roche destacó la importancia de fortalecer la información sobre esta enfermedad y continuar impulsando la investigación para ampliar las alternativas de atención.

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¿Cómo reconocer los síntomas?

Entre las señales de alerta más frecuentes está la inflamación de los ganglios linfáticos, principalmente en el cuello, las axilas y la ingle. También pueden presentarse:

-Fiebre persistente sin causa aparente.

-Sudoración nocturna intensa.

-Pérdida involuntaria de peso.

-Cansancio o fatiga continua.

-Picazón en la piel.

Estos síntomas no significan necesariamente que una persona tenga linfoma, ya que pueden responder a otras condiciones. Sin embargo, si persisten, es importante acudir a una evaluación médica y no restarles importancia.

“El linfoma puede comenzar con señales que una persona no necesariamente relacionaría con una enfermedad de este tipo”, explicó el doctor Sebastián Arellano, director médico de Roche para Caribe, Centroamérica y Venezuela.

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Avances en el tratamiento

En América Latina y el Caribe se registran más de 40,000 nuevos diagnósticos de linfoma no Hodgkin al año, lo que lo ubica entre los diez cánceres más frecuentes de la región.

La investigación médica ha permitido desarrollar tratamientos más específicos según el tipo de linfoma y las características de cada paciente, incluidas alternativas para algunos casos de recaída o resistencia a la quimioterapia convencional.

No obstante, persisten dificultades para acceder a estudios diagnósticos especializados y a infraestructura médica fuera de las principales ciudades.

Roche destacó que, además de la innovación científica, es necesario fortalecer la información y la colaboración entre instituciones y profesionales de la salud para favorecer el diagnóstico oportuno.