Presupuesto 2027 inicia primer debate con ajustes por $186.83 millones

La sesión, convocada para las 9:00 a. m., comenzó aproximadamente a las 11:30 a. m., tras la llegada del ministro.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 comenzó su primer debate en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, con modificaciones por aproximadamente $186.83 millones aprobadas por el Consejo de Gabinete, tras las recomendaciones de los diputados.

La comisión había solicitado un reajuste al alza de $199.131 millones. Según el informe presentado durante la sesión, el Gabinete acogió parcialmente estas sugerencias mediante una reorganización de partidas de funcionamiento e inversión.

Los cambios priorizan salud, educación, seguridad, infraestructura pública y servicios básicos. También consideran riesgos asociados a fenómenos climáticos, como El Niño, y las zonas afectadas por el reciente sismo.

Durante su intervención, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo que se aceptaron las recomendaciones de la comisión, salvo las relacionadas con la emergencia por el terremoto, que, según explicó, se atienden por otras vías.

Quiero informarles que el Ministerio de Economía y Finanzas ha aceptado todas las recomendaciones formuladas por esta comisión, con excepción de las relacionadas con la emergencia por el terremoto”, expresó. Estas últimas ya están siendo atendidas con la rapidez que la situación exige y en coordinación con las instituciones responsables de la respuesta y la reconstrucción”, añadió.

Chapman defendió el proyecto presentado por el Ejecutivo, cuyo monto es de $35,111 millones, y aseguró que cumple con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

“Es un presupuesto responsable, realista y ejecutable”, afirmó.

Además, indicó que la propuesta “reduce el servicio de la deuda en más de 2,400 millones de balboas respecto al año 2026” y “prioriza la inversión y la atención social por encima del gasto de funcionamiento”.

Asamblea tendría un presupuesto de $120 millones

Entre los cambios aprobados por el Gabinete figura un incremento de $23 millones para la Asamblea Nacional, con lo que su presupuesto recomendado para 2027 asciende a $120 millones, de acuerdo con el reporte presentado desde la comisión.

La sesión, convocada para las 9:00 a. m., comenzó aproximadamente a las 11:30 a. m., tras la llegada del ministro.

Una vez aprobado en primer debate, el proyecto deberá pasar al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo y tercer debate.

Con información de Luis Alberto Jiménez.