Vehículo choca contra un taxi y termina volcado en Chiriquí; hay un herido de gravedad

El conductor afectado fue trasladado de urgencia al Hospital Rural del Oriente de Chiriquí para recibir atención médica.

Un herido de gravedad dejó una colisión en la vía Panamericana, cerca de la entrada de Silimín, en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, durante la tarde de este sábado.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró a un taxi y otro vehículo, cuyo conductor habría impactado la parte trasera del transporte selectivo antes de perder el control y volcarse sobre la carretera.

Tras el accidente, equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Ministerio de Salud (Minsa) y Sume 911 acudieron al lugar para atender al conductor del vehículo volcado, quien resultó gravemente herido.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Rural del Oriente de Chiriquí para recibir atención médica.

El conductor del taxi involucrado explicó que circulaba hacia David después de dejar a unos pasajeros cuando sintió el impacto del otro automóvil.

“Yo venía de dejar a unos pasajeros y retorno a mi carril derecho, yendo hacia David en mi paño, y como a unos 25 metros siento el impacto que me da por el lado izquierdo”, relató.

Según su testimonio, tras el choque observó cómo el otro automóvil perdió el control y terminó volcado. El conductor quedó parcialmente fuera del vehículo después del accidente.

“Yo espero que el muchacho del otro carro esté bien”, agregó el taxista.

Hasta el momento no se han precisado las causas que provocaron la colisión en la vía Panamericana. Corresponderá a las investigaciones determinar la dinámica del accidente y establecer responsabilidades.

**Con información de Demetrio Ábrego**