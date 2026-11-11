Carnavales de Las Tablas: Junta organizadora decidirá si se realizarán o no, dice alcalde

El alcalde Noé Herrera aseguró que el municipio respaldará las fiestas si la junta decide realizarlas en 2027. La reparación de la torre de la iglesia es uno de los asuntos pendientes por su ubicación en la ruta de los desfiles.

Las Tablas, Los Santos/La realización de los carnavales de 2027 en Las Tablas, provincia de Los Santos, será definida por la junta organizadora, anunció el alcalde Noé Herrera, mientras se evalúan las condiciones de la torre de la iglesia Santa Librada, afectada por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Herrera negó que corresponda a la alcaldía decidir si se celebran las fiestas y señaló que esa determinación está en manos del comité que trabaja con las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo.

Lo que sí tengo que dejar claro es que la Junta de Carnaval es la que decide si va o no. Si está dispuesta, en el 2027 a hacer el Carnaval, va a tener todo el respaldo del municipio para que se haga en la ciudad de Las Tablas”, manifestó.

El alcalde explicó que la función municipal consiste en establecer las disposiciones que regulan la celebración y autorizar las actividades que se desarrollan dentro de ella.

Lo que hace un alcalde es emitir un decreto que regula la vida jurídica de la actividad y dar permiso para las actividades dentro del Carnaval”, indicó.

Evaluación de la torre de Santa Librada

Uno de los asuntos que se analizan es el estado de la torre de la iglesia Santa Librada, ubicada frente al parque Porras. Para mañana está prevista una reunión entre arquitectos, técnicos y autoridades locales para evaluar la estructura.

Herrera indicó que la semana pasada sostuvo reuniones con la junta organizadora y destacó la importancia de los trabajos de reparación, debido a que la iglesia se encuentra en una de las rutas utilizadas para el Desfile de las Mil Polleras y el Carnaval.

Estamos en un tema muy delicado que es la torre de la iglesia de Santa Librada”, expresó. Según el alcalde, el Ministerio de Cultura realiza esfuerzos para repararla.

Consultado sobre si la celebración dependería de una reunión, Herrera respondió que el punto determinante está relacionado con el avance de las intervenciones en el templo.

“Bueno, no dependería de una reunión, dependería de qué rapidez se retomen los trabajos que se tienen que hacer en la iglesia de Santa Librada de las Tablas”, afirmó.