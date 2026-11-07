Chiriquí no registra muertes por accidentes de tránsito durante los primeros siete días del operativo de Fiestas Patrias

Pese al balance sin víctimas fatales, Saucedo reiteró el llamado a conductores y peatones para que mantengan las precauciones necesarias y eviten situaciones que puedan provocar accidentes.

La provincia de Chiriquí no ha registrado víctimas fatales por accidentes de tránsito durante los primeros siete días del operativo de seguridad vial por las Fiestas Patrias, según informó este sábado 7 de noviembre la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

El jefe de Operaciones del Tránsito en Chiriquí, Miguel Saucedo, indicó que durante este período se contabilizaron aproximadamente 15 accidentes de tránsito de consideración, que dejaron personas con lesiones leves y daños materiales, pero ninguna víctima mortal.

Este balance se atribuye a los dispositivos de seguridad implementados por la Policía Nacional, el apoyo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el comportamiento responsable de los conductores.

Aunque no se han reportado fallecimientos, las autoridades mantienen la vigilancia ante el incremento de vehículos que circulan por las principales carreteras de Chiriquí durante las celebraciones patrias. Las autoridades destacan la importancia de mantener las medidas preventivas, especialmente durante los desplazamientos hacia las comunidades donde se realizan desfiles y otras actividades conmemorativas.

Policía mantiene operativos en Boquete, Tierras Altas y zonas de playa

La Dirección de Operaciones del Tránsito informó que los dispositivos de vigilancia continuarán en distintos puntos de la provincia para prevenir accidentes durante los días restantes del asueto. Los operativos se concentran en la carretera Interamericana, las vías de acceso a los desfiles patrios y los principales destinos turísticos, entre ellos Boquete, Tierras Altas y las zonas de playa de Chiriquí.

Evite el exceso de velocidad y conducir bajo los efectos del alcohol

Pese al balance sin víctimas fatales, Saucedo reiteró el llamado a conductores y peatones para que mantengan las precauciones necesarias y eviten situaciones que puedan provocar accidentes.

Entre las principales recomendaciones de las autoridades se encuentran:

Respetar los límites de velocidad establecidos.

No conducir bajo los efectos del alcohol.

Evitar distracciones mientras se maneja.

Cruzar las calles por zonas iluminadas y utilizar los puentes peatonales.

Atender las indicaciones de las unidades de tránsito.

**Con información de Demetrio Ábrego**