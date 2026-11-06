Pruebas de malaria a 17 personas que compartieron albergue con paciente en Los Santos dan negativo

El caso fue detectado el 1 de noviembre en una mujer de aproximadamente 30 años que permaneció en un campamento de Tonosí. Las primeras pruebas realizadas a otras 17 personas dieron negativo, pero serán repetidas la próxima semana.

Los Santos/Las pruebas aplicadas a 17 personas que compartieron un albergue en Tonosí con una mujer diagnosticada con malaria dieron negativo, informó el Ministerio de Salud (Minsa), que mantendrá la vigilancia epidemiológica y repetirá los exámenes la próxima semana.

El caso fue confirmado el pasado 1 de noviembre en una mujer de al menos 30 años, quien presentó síntomas mientras se encontraba en un campamento en ese distrito de la provincia de Los Santos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Regional de Salud, la paciente había estado inicialmente en el área de Camino de Cruces y posteriormente se trasladó al campamento, donde permaneció durante dos días.

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Tras confirmarse el diagnóstico, las autoridades sanitarias realizaron pruebas a las 17 personas que se encontraban en el mismo albergue. Carlos Muñoz, epidemiólogo del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que los resultados del primer tamizaje fueron negativos.

Sin embargo, como parte de las medidas de vigilancia, está previsto repetir los exámenes la próxima semana para descartar posibles contagios.

Las autoridades también darán seguimiento a cualquier persona que presente síntomas compatibles con la enfermedad, a fin de realizar las pruebas correspondientes e iniciar tratamiento en caso de ser necesario.

La paciente permanece en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en la ciudad de Las Tablas, donde ha evolucionado satisfactoriamente. Según las autoridades, el equipo médico evalúa su condición clínica para determinar si puede recibir el alta y continuar el tratamiento en casa.

Con este diagnóstico, la provincia de Los Santos acumula tres casos de malaria en lo que va de 2026.

Con información de Eduardo Javier Vega