Construcción del muelle multimodal de Puerto Armuelles avanza; primera fase estaría lista a mediados de 2027

El proyecto busca superar el modelo de muelle pesquero inicialmente planteado y desarrollar una infraestructura capaz de atender actividades comerciales, industriales, logísticas y turísticas.

La primera fase del nuevo muelle multimodal de Puerto Armuelles, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, podría estar terminada a mediados de 2027, según informó el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Alberto Roquebert, quien descartó que los trabajos de construcción se encuentren paralizados.

El funcionario explicó que el proyecto continúa en ejecución, aunque fue necesario introducir modificaciones al diseño original para garantizar una mayor durabilidad de la infraestructura portuaria.

La obra busca convertirse en una plataforma para la importación y exportación de mercancías, además de impulsar actividades marítimas y de servicios en el occidente del país.

AMP descarta paralización de las obras en Puerto Armuelles

Ante los cuestionamientos sobre el avance de la construcción, Roquebert aseguró que los trabajos no están suspendidos y que las modificaciones realizadas forman parte de los ajustes necesarios para desarrollar una infraestructura que pueda mantenerse operativa a largo plazo.

De acuerdo con el administrador de la AMP, la proyección es completar la primera fase a mediados de 2027, aunque no precisó una fecha exacta de entrega. El proyecto es considerado una de las obras de infraestructura destinadas a fortalecer la actividad portuaria y comercial del distrito de Barú.

De acuerdo con el proyecto, la infraestructura no estará destinada exclusivamente al movimiento de palma de aceite, uno de los productos agrícolas de la región.

La intención es que el muelle pueda facilitar operaciones de importación y exportación de diferentes mercancías, así como actividades relacionadas con el sector marítimo y los servicios portuarios. Esta capacidad permitiría ampliar las alternativas logísticas para productores y empresas de Barú y otras comunidades cercanas.

Empresas japonesas muestran interés en proyectos en Barú

El administrador de la AMP también reveló que representantes de empresas japonesas han visitado Puerto Armuelles para conocer las oportunidades de inversión que podría generar la nueva infraestructura. Según Roquebert, ya se han desarrollado varias reuniones y se espera continuar los acercamientos para evaluar posibles proyectos en la zona. No obstante, hasta ahora no se ha precisado los nombres de las compañías ni confirmó acuerdos de inversión.

La construcción del muelle ha experimentado cambios importantes desde su concepción original como una instalación destinada principalmente a la actividad pesquera.

En agosto de 2026, la Autoridad Marítima de Panamá informó que la primera etapa registraba 72 % de avance físico, con el viaducto de acceso completamente construido y el edificio administrativo de la institución con aproximadamente 80 % de ejecución. Este es el último porcentaje de avance específico localizado en los informes consultados, por lo que no debe presentarse como una medición actualizada a noviembre.

Uno de los principales cambios corresponde al rediseño de la plataforma de atraque, con el propósito de ampliar la capacidad operativa del puerto y permitir la atención de diferentes tipos de embarcaciones y mercancías.

El contrato original, firmado en octubre de 2022, contemplaba una inversión aproximada de $21.3 millones. Posteriormente, la AMP aprobó una adenda por alrededor de $10.1 millones y una extensión de 365 días, que estableció el 15 de julio de 2027 como nueva fecha prevista de culminación contractual.

En agosto, la entidad señaló que las obras adicionales pendientes requerían aproximadamente $10.2 millones y que la adenda esperaba el refrendo de la Contraloría General de la República. No se confirmó en las fuentes consultadas si ese trámite ya concluyó.

¿Qué instalaciones tendrá el nuevo puerto multipropósito?

El proyecto busca superar el modelo de muelle pesquero inicialmente planteado y desarrollar una infraestructura capaz de atender actividades comerciales, industriales, logísticas y turísticas.

El complejo está concebido para manejar carga contenerizada, graneles sólidos, carga general, carga líquida —incluido aceite crudo de palma— y embarcaciones pesqueras y turísticas. La planificación también contempla áreas de almacenamiento, procesamiento y distribución de mercancías, así como una futura plataforma logística vinculada al desarrollo económico del distrito de Barú.

**Con información de Demetrio Ábrego**