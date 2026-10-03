Continúa la búsqueda de dos pescadores desaparecidos en Bocas del Toro; familiares están desesperados

Los dos hombres salieron a pescar el pasado 29 de septiembre desde Bastimentos y, hasta el momento, no se conoce su paradero.

Provincia de Bocas del Toro./Por quinto día consecutivo se mantienen las labores de búsqueda de dos personas desaparecidas en Bocas del Toro, luego de que salieran a pescar el pasado 29 de septiembre desde el corregimiento de Bastimentos.

Según la información proporcionada por sus familiares, los desaparecidos salieron alrededor de las 2:00 p.m. con dirección a zonas cercanas a Costa Rica para realizar pesca artesanal.

Elsa Wilson, familiar de los desaparecidos, explicó que ambos salieron hacia Isla Pájaros y que desde ese día no han tenido noticias de ellos.

“Nuestras familias se dedican a la pesca. Desde ese día no sabemos nada. No hay rastro. Si alguien tiene conocimiento de ellos, por favor comunicarse con nosotros”, manifestó.

Por su parte, Jennifer Dailey, coronel del Cuerpo de Bomberos de Bocas del Toro, informó que en el operativo participan el Ministerio Público, la Autoridad Marítima de Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional.

Las labores de búsqueda se desarrollan por vía marítima y aérea. Los equipos mantienen activo el operativo y han ampliado los recorridos desde las costas de Bocas del Toro hasta Manzanillo, en Costa Rica.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, en caso de tener información que permita dar con el paradero de los pescadores, se comunique con las autoridades correspondientes.

Con información de Luis Alberto Palacios.