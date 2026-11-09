Deslizamiento de tierra destruye una vivienda y deja 10 afectados en la comarca Ngäbe-Buglé

El deslizamiento en el distrito de Mironó dejó tres personas lesionadas, entre ellas una familia afectada por la pérdida total de su vivienda.

Un total de 10 personas resultaron afectadas por un deslizamiento de tierra registrado en la comunidad de Cascabel, distrito de Mironó, en la comarca Ngäbe-Buglé, que provocó la pérdida total de una vivienda, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Entre los afectados se encuentran tres adultos y siete menores de edad. Además, tres personas sufrieron lesiones y recibieron atención, así como traslado para una evaluación médica.

La emergencia fue atendida por personal de la base provincial de Sinaproc en Chiriquí, que culminó las labores de respuesta y evaluación en el área.

Los equipos de respuesta realizaron una inspección de la vivienda afectada para determinar las condiciones en las que quedó la estructura, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Policía Nacional, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Gobernación Comarcal.

Aunque las labores de atención y evaluación en el sitio finalizaron, Sinaproc informó que se mantiene el seguimiento del caso y la coordinación entre las instituciones para brindar asistencia a las familias afectadas.