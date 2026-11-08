Hombre se entrega a la Policía luego de confesar el femicidio de su pareja en Chiriquí

En lo que va del año, Panamá contabilizó 19 víctimas de femicidio y 21 tentativas de femicidio.

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de una habitación de alquiler en el sector de La Chancleta, en Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí. Su pareja, un hombre de aproximadamente 35 años, se entregó a la Policía Nacional después de confesar que la había asesinado.

De acuerdo con los informes preliminares, el sospechoso se acercó al propietario del inmueble y le manifestó que había acabado con la vida de su pareja, cuyo cuerpo permanecía sobre una cama dentro de una de las habitaciones. Ante esta situación, el dueño de los cuartos de alquiler ingresó al lugar y, al encontrar a la mujer, alertó a las autoridades.

Unidades policiales acudieron a la residencia y se confirmó el fallecimiento de la víctima. El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, que deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

El hombre señalado como presunto responsable se entregó voluntariamente a la Policía Nacional y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente la identidad ni la edad de la víctima, tampoco se ha informado sobre el mecanismo utilizado para causarle la muerte. Las autoridades deberán determinar los hechos que rodearon el homicidio y establecer la calificación jurídica correspondiente.

Esta muerte representa el tercer femicidio reportado en la provincia de Chiriquí durante 2026. La investigación también deberá determinar si existían antecedentes de violencia doméstica o denuncias previas relacionadas con la pareja, información que todavía no ha sido confirmada.

Femicidios y tentativas van en aumento

Las cifras más recientes publicadas por el Ministerio Público, correspondientes al período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026, revelan que Panamá contabilizó 19 víctimas de femicidio y 21 tentativas de femicidio.

En comparación con los primeros nueve meses de 2025, cuando se contabilizaron 13 femicidios y 13 tentativas, los casos aumentaron aproximadamente un 46 % y un 62 %, respectivamente.

En Chiriquí, el reporte oficial registraba dos femicidios y tres tentativas hasta septiembre. Con el nuevo caso ocurrido este domingo 8 de noviembre en Las Lomas, medios locales reportan que la provincia suma tres presuntos femicidios en lo que va del año.