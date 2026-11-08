Incendio consume local de comida junto a estación de combustible en Changuinola

Por el momento, no se ha informado sobre el origen del fuego ni la magnitud de las pérdidas materiales.

Un incendio afectó un establecimiento de venta de comida ubicado junto a una estación de combustible en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, lo que obligó a evacuar a varios residentes como medida de prevención. No se reportaron personas heridas.

La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Panamá permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otras áreas, incluida la estación de combustible cercana. Durante la emergencia, varias personas fueron evaluadas por inhalación de humo, aunque las autoridades no reportaron lesionados. Se desplegaron cerca de 25 unidades, entre bomberos permanentes y voluntarios, además de tres vehículos de extinción y una ambulancia.

La Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos inició las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro. Por el momento, no se ha informado sobre el origen del fuego ni la magnitud de las pérdidas materiales.

Las autoridades reiteraron a los propietarios de establecimientos comerciales la importancia de mantener las medidas de prevención contra incendios, especialmente cuando sus negocios se encuentran próximos a estaciones de combustible.

Finca 6 celebra 11 años de fundación

El corregimiento de Finca 6, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, celebró su undécimo aniversario con desfiles de bandas estudiantiles, presentaciones culturales y actividades que reunieron a residentes y emprendedores de la comunidad.

Las calles del corregimiento se llenaron de música y expresiones tradicionales durante una jornada en la que participaron bandas de centros educativos y agrupaciones independientes, que recorrieron el sector interpretando tonadas patrióticas.

La celebración también representó una oportunidad comercial para emprendedores locales, quienes instalaron puestos para ofrecer sus productos a los visitantes.

Durante la jornada, las autoridades mantuvieron dispositivos de seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades y la circulación de los asistentes.

**Con información de Luis Alberto Palacios**