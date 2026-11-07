Construyó su casa durante 12 años y en menos de 15 minutos lo perdió todo en el terremoto del 9 de octubre

La incertidumbre se suma a las dificultades económicas que enfrenta, pues aún mantiene compromisos financieros relacionados con la vivienda.

Doce años de esfuerzo y sacrificio quedaron reducidos a escombros en menos de 15 minutos. Manuel Salvador es uno de los damnificados por el terremoto del pasado 9 de octubre, que dejó su vivienda severamente dañada en la comunidad de Los Polanco. Ahora enfrenta la incertidumbre de haber perdido su hogar mientras todavía mantiene deudas por su construcción.

Salvador relató que levantó su vivienda poco a poco, con el esfuerzo de su esposa y recurriendo a préstamos para poder completar la obra. "En deuda, pues endeudamiento, porque esa es la vida del pobre, endeudarse para poder tener algo", expresó.

El afectado lamentó que todo lo construido durante más de una década quedara destruido en cuestión de minutos.

12 años para perderlo en 15 minutos, menos de 15 minutos.

Ante los daños que presenta la estructura, Salvador y su familia tuvieron que abandonar la vivienda por seguridad y buscar refugio en casas de vecinos.

Mientras espera una solución, el damnificado permanece durante el día en un pequeño rancho que acondicionó con lonas junto a su propiedad, aunque por las noches duerme en la residencia de un vecino cuya casa no resultó afectada. Según explicó, otras viviendas cercanas también sufrieron daños durante el movimiento sísmico.

Aunque su propiedad ya ha sido objeto de evaluaciones, Salvador asegura que todavía necesita una respuesta concreta sobre la posibilidad de reconstruir su hogar. La incertidumbre se suma a las dificultades económicas que enfrenta, pues aún mantiene compromisos financieros relacionados con la vivienda que construyó durante años.

Su familia espera recibir la asistencia necesaria para recuperar un lugar seguro donde vivir.

**Con información de Ney Castillo**