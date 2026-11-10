MOP evalúa hasta 17 puentes adicionales para reparaciones por daños del terremoto del 9 de octubre

El MOP ya desarrolla intervenciones en algunas de las carreteras que registraron mayores afectaciones, particularmente en Los Santos y Veraguas.

Entre 16 y 17 puentes adicionales podrían incorporarse a los proyectos de reparación y reconstrucción que adelanta el Ministerio de Obras Públicas (MOP), como parte de las intervenciones necesarias para atender los daños ocasionados por el terremoto del pasado 9 de octubre en distintas regiones del país.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que las evaluaciones técnicas continúan y que sus resultados podrían ampliar la cantidad de proyectos viales que deberán ejecutarse, principalmente en las provincias afectadas por el movimiento sísmico.

"Todavía nos faltan 16 o 17 puentes más que estamos evaluando para llevarlos próximamente al Consejo de Gabinete", explicó el titular del MOP.

La cifra corresponde a estructuras que aún se encuentran bajo evaluación, por lo que su incorporación definitiva a los trabajos dependerá de los resultados de las inspecciones y las decisiones que adopten las autoridades.

Andrade reconoció que las afectaciones provocadas por el terremoto no se limitan a los puentes, sino que también incluyen carreteras y otros puntos de la red vial que requieren intervenciones. Consultado sobre la posibilidad de que aumente la cantidad de proyectos a ejecutar, el ministro respondió que las evaluaciones permitirán identificar nuevas necesidades de reparación y estabilización.

El funcionario indicó que Herrera es una de las provincias donde se han identificado trabajos adicionales, particularmente en sectores que requieren estabilización de cerros y atención de puntos críticos. Estas intervenciones buscan atender las condiciones de las áreas afectadas y reducir los riesgos asociados a la inestabilidad del terreno.

Otro de los problemas provocados por el terremoto fueron los deslizamientos de tierra que afectaron diferentes tramos de la red vial. Sobre este tema, Andrade aseguró que las labores de limpieza han permitido recuperar la circulación en las carreteras afectadas.

Yo creo que ya hemos limpiado prácticamente el 100 % de los deslizamientos y las carreteras están abiertas.

Aunque los trabajos de remoción de material se encuentran prácticamente completados, las autoridades mantienen las evaluaciones para determinar qué sectores requieren obras adicionales de estabilización y reparación.

Los Santos y Veraguas entre las provincias donde avanzan los trabajos

El MOP ya desarrolla intervenciones en algunas de las carreteras que registraron mayores afectaciones, particularmente en Los Santos y Veraguas. Paralelamente, continúan las inspecciones de puentes y otros puntos de la infraestructura vial para establecer las obras que deberán incorporarse a los próximos proyectos.

Las nuevas intervenciones podrían ser presentadas próximamente ante el Consejo de Gabinete, una vez concluyan las evaluaciones correspondientes.