Reformas electorales: diputados intentan retomar el debate en el pleno en medio de la emergencia

Sin incluir la cortesía de sala en la agenda y en medio de dimes y diretes entre los diputados, finalizó la sesión.

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de la emergencia por el terremoto del pasado 9 de octubre, diputados intentan retomar la discusión de las reformas electorales. Este lunes buscaron incluir en la agenda del pleno una cortesía de sala para escuchar a los magistrados del Tribunal Electoral (TE), pero la iniciativa no se concretó antes de que los reclamos y cuestionamientos entre diputados llevaran a un receso.

Durante el periodo de incidencias, diputados que rechazan las modificaciones avaladas por la Comisión de Gobierno, presidida por el perredista Benicio Robinson, se opusieron a incorporar el debate y cuestionaron el manejo gubernamental de la emergencia en las comunidades del interior del país.

Robinson defendió la discusión de las reformas y retó a sus colegas: “Si no se aprueban, no se aprueban. Estamos tarde en la aprobación. Pongan los votos, pero discutámosla aquí”.

El proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral para las elecciones de 2029, fue aprobado en primer debate el pasado 23 de septiembre, con modificaciones a las candidaturas por libre postulación, el financiamiento electoral y la posibilidad de conservar la titularidad de dos cargos de elección popular. Los cambios todavía deben ser discutidos por el pleno.

Disputa por la participación de los magistrados

Antes de concretar la inclusión, Castañeda solicitó un receso. Según fuentes legislativas, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) se encontraban en el salón Chanchoré, a pocos metros del pleno. Varios diputados señalaron que los magistrados habían sido convocados al pleno para este lunes.

Posteriormente, los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra ingresaron al recinto para participar en una cortesía de sala. Castañeda explicó que su presencia tenía como propósito ofrecer explicaciones sobre las reformas.

El 1 de octubre, mediante comunicado, el Tribunal Electoral (TE) rechazó de manera "categórica" los cambios introducidos en primer debate al proyecto de reformas al Código Electoral, al considerar que “representan retrocesos para el sistema electoral panameño”.

La institución rechaza categóricamente estos cambios propuestos para nuestro sistema electoral y no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones de 2029”, expresó el TE.

Sin embargo, surgieron reclamos de diputados que advirtieron que la cortesía de sala debía someterse a votación. Ante los cuestionamientos, se planteó modificar el orden del día para incorporarla en el punto seis de la agenda.

El diputado José Luis Varela objetó que la intervención se limitara a una exposición sin espacio para preguntas y advirtió que, si se trataba de “un yo con yo”, no contaran con su voto.

Robinson tomó la palabra para cuestionar la posición de los magistrados y de Varela. Entre intervenciones y reclamos desde distintas curules, Castañeda anunció otro receso. Al cierre de este reporte, la sesión no se había reanudado y de acuerdo a diputados, la sesión se clausuró sin incluir la cortesía.

Después de la sesión, los cuestionamientos también llegaron de afuera. El exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, manifestó que "no puedo entender la intención de la presidenta de la Asamblea y de Benicio Robinson de debatir las reformas electorales cuando el país y la Asamblea deben estar concentrados en debatir y aprobar soluciones a la situación crítica que viven las zonas afectadas por el terremoto".

Los cambios que concentran los cuestionamientos

El Tribunal Electoral ha rechazado las modificaciones introducidas en primer debate, al considerar que “representan retrocesos para el sistema electoral panameño”. Además, advirtió que “no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá”. Entre sus objeciones están el aumento del financiamiento privado y la extensión de los plazos para que funcionarios con aspiraciones electorales permanezcan en sus puestos.

Según la cobertura de TVN Noticias, uno de los cambios permitiría que una persona elegida para dos cargos conserve la titularidad de ambos durante el periodo constitucional, aunque solo ejerza uno a la vez. En el otro quedaría de licencia sin sueldo durante al menos un año, con su suplente en funciones. La propuesta prohíbe ejercer ambos puestos y cobrar dos salarios simultáneamente.

Para las candidaturas por libre postulación, el texto aprobado en comisión exige firmas equivalentes al 3% de los votos válidos de la elección anterior para el mismo cargo y circunscripción, con plazo de recolección hasta el 31 de agosto del año previo a los comicios.

En financiamiento privado, plantea topes de $300,000, $400,000 o $500,000 para diputaciones, según el número de electores del circuito, y de hasta $500,000 para alcaldías.

Con respecto a esta propuesta, diputados perredistas han dicho que bajarían el tope de los diputados a $100 mil, pero al parecer esa iniciativa no convence a la mayoría de los diputados que se oponen a los cambios aprobados en primer debate.

También se modifica la distribución de curules en circuitos plurinominales: los aspirantes independientes participarían individualmente, sin sumar ni transferir votos entre candidaturas.

Otro cambio amplía de 30 a 90 días hábiles, respecto al proyecto original, el plazo para que los partidos presenten cuentas sobre determinados gastos de campaña. Asimismo, se retiraron del proyecto disposiciones que reducían el alcance del fuero electoral penal de dirigentes partidarios.