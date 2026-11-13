Retienen en Puerto Obaldía a argentino condenado por homicidio agravado

La retención se produjo luego de que los funcionarios detectaran una alerta judicial vigente y confirmaran que el extranjero mantenía antecedentes por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

Puerto Obaldía, Guna Yala/Un ciudadano argentino, sobre quien pesa una condena pendiente de 13 años de prisión por el delito de homicidio agravado, fue retenido por supervisores del Servicio Nacional de Migración (SNM) en el puesto de control de Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala.

La retención se produjo luego de que los funcionarios detectaran una alerta judicial vigente y confirmaran que el extranjero mantenía antecedentes por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

De acuerdo con el SNM, la actuación fue posible mediante mecanismos de cooperación y coordinación internacional, que permiten reforzar los controles migratorios e impedir que personas requeridas por la justicia evadan la acción de las autoridades.

El ciudadano argentino será puesto a disposición de las autoridades competentes para realizar los trámites correspondientes y proceder posteriormente con su expulsión hacia su país de origen.