¡Tome precaución! Sinaproc emite aviso por lluvias y tormentas eléctricas hasta el lunes 12 de octubre

El aviso preventivo estará vigente desde las 11:00 a. m. del sábado 10 de octubre hasta la 1:00 p. m. del lunes 12. El Imhpa pronostica acumulados de lluvia de entre 120 y 280 milímetros en distintas regiones del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas que estará vigente hasta la 1:00 p. m. del lunes 12 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), durante la tarde de este sábado se esperan aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en las regiones occidental y central del país, principalmente en sectores del Pacífico de la cordillera Central y las zonas montañosas de la península de Azuero. Para el domingo se prevé un aumento de la inestabilidad atmosférica debido a la activación de la vaguada monzónica y a la interacción de los flujos de viento en los niveles medios y altos de la troposfera.

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Estas condiciones podrían provocar lluvias generalizadas en el territorio nacional, que se extenderían hasta las primeras horas del lunes, con mayor incidencia en la región oriental. El aviso comprende la vertiente del Caribe, Chiriquí, el centro y sur de Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá-Wounaan.

El Imhpa pronostica acumulados de lluvia moderados, de entre 120 y 200 milímetros, en gran parte de la vertiente del Caribe, Darién, las zonas montañosas de la península de Azuero, el sur de Veraguas y las costas de Chiriquí. En tanto, se esperan acumulados más elevados, de entre 201 y 280 milímetros, en sectores montañosos de Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé.

Recomendaciones ante las lluvias

Ante las condiciones meteorológicas previstas, Sinaproc recomienda a la población:

Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, tanto a pie como en vehículos.

Mantenerse alejada de zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra.

No refugiarse debajo de árboles ni permanecer en espacios abiertos durante las tormentas eléctricas.

Revisar los alrededores de las viviendas y mantener despejados los desagües.

Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, medicamentos y artículos esenciales.

Seguir las instrucciones de las autoridades y consultar los canales oficiales para mantenerse informada.

Sinaproc exhortó a la población a tomar precauciones durante el periodo de vigencia del aviso, ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintas regiones del país.