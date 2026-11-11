Sinaproc levanta y actualiza alertas por mejoras meteorológicas en Panamá

Sinaproc determinó reducir de alerta amarilla a alerta verde únicamente en los distritos de Soná, Mariato y Tonosí.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó la actualización de los niveles de alerta preventiva en todo el país a partir de este miércoles 11 de noviembre, debido a un repunte en las condiciones meteorológicas.

Tras una evaluación de la evolución atmosférica, Sinaproc determinó reducir de alerta amarilla a alerta verde únicamente en los distritos de Soná, Mariato y Tonosí.

En el resto del territorio nacional, las alertas verdes vigentes fueron levantadas, por lo que estas regiones quedan sin alerta meteorológica activa.

Recomendaciones y prevención

Aunque las condiciones atmosféricas muestran una mejoría, las autoridades recordaron que la temporada lluviosa sigue activa y puede generar precipitaciones repentinas. Por este motivo, el Sinaproc emitió las siguientes recomendaciones de seguridad para toda la ciudadanía:

Evitar cruzar ríos, quebradas y corrientes de agua con aumentos repentinos de caudal.

con aumentos repentinos de caudal. No intentar transitar por calles o caminos inundados , ya sea a pie o a bordo de vehículos.

, ya sea a pie o a bordo de vehículos. Evitar arrojar basura en cunetas, quebradas y sistemas de drenaje.

El monitoreo del clima se mantiene de forma permanente en coordinación con entidades técnico-científicas. Ante cualquier emergencia, el Sinaproc recuerda a la población mantenerse alerta y reportar cualquier situación a través de la línea 911.