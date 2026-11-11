Sinaproc levanta y actualiza alertas por mejoras meteorológicas en Panamá
Sinaproc determinó reducir de alerta amarilla a alerta verde únicamente en los distritos de Soná, Mariato y Tonosí.
Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó la actualización de los niveles de alerta preventiva en todo el país a partir de este miércoles 11 de noviembre, debido a un repunte en las condiciones meteorológicas.
Tras una evaluación de la evolución atmosférica, Sinaproc determinó reducir de alerta amarilla a alerta verde únicamente en los distritos de Soná, Mariato y Tonosí.
En el resto del territorio nacional, las alertas verdes vigentes fueron levantadas, por lo que estas regiones quedan sin alerta meteorológica activa.
Recomendaciones y prevención
Aunque las condiciones atmosféricas muestran una mejoría, las autoridades recordaron que la temporada lluviosa sigue activa y puede generar precipitaciones repentinas. Por este motivo, el Sinaproc emitió las siguientes recomendaciones de seguridad para toda la ciudadanía:
- Evitar cruzar ríos, quebradas y corrientes de agua con aumentos repentinos de caudal.
- No intentar transitar por calles o caminos inundados, ya sea a pie o a bordo de vehículos.
- Evitar arrojar basura en cunetas, quebradas y sistemas de drenaje.
El monitoreo del clima se mantiene de forma permanente en coordinación con entidades técnico-científicas. Ante cualquier emergencia, el Sinaproc recuerda a la población mantenerse alerta y reportar cualquier situación a través de la línea 911.