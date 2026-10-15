Sismo también afectó escuelas de difícil acceso en la comarca Ngäbe-Buglé

Entre los centros educativos con afectaciones mencionó las escuelas de Coronte, Quebrada Caracol, Punta Piña y Mutari, donde se reportaron rajaduras y daños en distintas partes de las estructuras.

Las afectaciones provocadas por el sismo del viernes 9 de octubre también alcanzaron centros educativos de difícil acceso en la comarca Ngäbe-Buglé, donde se reportan rajaduras en estructuras de concreto y el colapso de algunas escuelas ranchos construidas con madera.

El profesor Armando Pineda, docente en la región de Kankintú, advirtió que varias escuelas presentan daños y que se requiere la llegada de personal especializado para evaluar las condiciones de las instalaciones antes de reanudar las clases.

Entre los centros educativos con afectaciones mencionó las escuelas de Coronte, Quebrada Caracol, Punta Piña y Mutari, donde se reportaron rajaduras y daños en distintas partes de las estructuras.

Pineda explicó que los docentes y directores han solicitado evaluaciones técnicas para determinar si los edificios son seguros para recibir nuevamente a los estudiantes.

Mientras tanto, se ha comunicado a los padres de familia que deben tomar precauciones y esperar las instrucciones del Ministerio de Educación (Meduca) antes de enviar a sus hijos a clases.

Escuelas ranchos colapsaron tras el sismo

La situación también preocupa en las comunidades donde funcionan las denominadas escuelas ranchos, construidas con materiales como tablas y que, según el docente, presentan mayor vulnerabilidad ante este tipo de eventos.

Pineda indicó que, de acuerdo con conversaciones sostenidas con otros educadores, una escuela rancho en la comunidad de Guayacán colapsó y la infraestructura dejó de existir.

El docente señaló que los educadores han pedido la intervención del Gobierno para mejorar las condiciones de estos centros, cuyas estructuras ofrecen poca resistencia y que ya enfrentaban necesidades de infraestructura antes del terremoto.

“Siempre se ha solicitado al Gobierno la intervención, pero esa ayuda nunca llega, esa mejora nunca ha llegado”, manifestó Pineda al referirse a las demandas de las comunidades educativas.

Docentes esperan evaluaciones y respuestas

Desde el sismo, los docentes y directores de los centros educativos de la región se mantienen atentos a las indicaciones del Meduca y han solicitado que equipos especializados se trasladen a estas comunidades para inspeccionar las instalaciones.

La distancia y las dificultades de acceso representan un desafío adicional para conocer la magnitud de los daños y determinar cuándo podrán retomarse las clases de forma segura.

Pineda insistió en la necesidad de que las autoridades atiendan las afectaciones y las carencias históricas de infraestructura educativa en estas zonas, donde el terremoto agravó las condiciones de escuelas que ya requerían mejoras.