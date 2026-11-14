Solicitan apoyo ciudadano para ubicar a cuatro hombres requeridos por pandillerismo

El Ministerio Público pidió a quienes tengan información que permita ubicar a estas personas comunicarse con la Fiscalía Segunda de Delitos de Asociación Ilícita a los teléfonos 505-3215 y 520-1152 .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con la ubicación de cuatro hombres requeridos por la Fiscalía Segunda Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Pandillerismo), por el delito de pandillerismo agravado.

A través de una publicación de búsqueda, la institución identificó a los cuatro hombres como Luis Castro Portugal, Joel Saldaña Hernández, Orlando Pineda Romero y Pedro Sánchez Murillo.

El Ministerio Público pidió a quienes tengan información que permita ubicar a estas personas comunicarse con la Fiscalía Segunda de Delitos de Asociación Ilícita a los teléfonos 505-3215 y 520-1152.

La entidad exhortó a la población a colaborar con las autoridades y aportar cualquier dato que pueda contribuir a su ubicación.