Suribeth ya está con su familia; recibió alta médica luego de permanecer 23 días hospitalizada

⁣Suribeth reside en la comunidad de El Pájaro, en Macaracas. Durante el terremoto del 9 de octubre, una pared le cayó encima mientras trataba de salir de la vivienda para ponerse a salvo.

Panamá/Suribeth Sadai Cortez Atencio, la joven de 22 años que resultó gravemente herida durante el terremoto, ya se encuentra con sus familiares. En la tarde de este lunes 2 de noviembre, el Hospital Santo Tomás le dio el alta médica luego de permanecer 23 días hospitalizada y durante más de 2 semanas en estado crítico. ⁣

⁣El creador de contenido Andrés Moya compartió un video en sus redes sociales en donde se vio a Suribeth sonriente y con un buen semblante.

A su salida, estuvo acompañada de su padre y por Moya, quien se encargó de recogerla en el hospital debido a que no contaban con un transporte. ⁣

⁣Moya decidió de manera voluntaria recaudar fondos para reconstruirle el hogar a Suribeth y su familia. ⁣

⁣Suribeth reside en la comunidad de El Pájaro, en Macaracas. Durante el terremoto del 9 de octubre, una pared le cayó encima mientras trataba de salir de la vivienda para ponerse a salvo.